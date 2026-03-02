OpenAI’nin ABD Savunma Bakanlığı ile gizli ağ teknolojileri üzerine bir sözleşme imzalaması teknoloji çevrelerinde geniş yankı buldu. Şirketin üst yöneticisi Sam Altman, anlaşmaya yöneltilen eleştirilere kamuoyunda yanıt verdi. Ancak bu açıklamalar, sosyal medyadaki dalgayı durdurmaya yetmedi.

Tartışmaların odağında, yapay zeka modellerinin savunma alanında nasıl kullanılacağı sorusu yer aldı. OpenAI, yayımladığı blog yazısında bazı maddeleri kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, modellerin kitlesel iç gözetim, tamamen otonom silah sistemleri ve sosyal kredi puanlaması gibi yüksek riskli otomatik karar mekanizmalarında kullanılmasının açık biçimde yasaklandığı belirtildi.

Güvenlik vurgusu yapıldı

Şirket, yapay zeka sisteminin insan denetimi olmadan otonom silahları yönlendirmeyeceğini açıkladı. Ayrıca ABD vatandaşlarının özel bilgilerinin sınırsız gözetim altına alınmayacağı da özellikle vurgulandı. OpenAI cephesi, bu çerçevenin hem güvenlik kaygılarını hem de savunma alanındaki teknik ihtiyaçları gözettiğini savundu.

Altman ise sözleşmenin, rakip şirket Anthropic’in kabul etmediği koşullardan daha güçlü güvenlik önlemleri içerdiğini ileri sürdü. Fakat sosyal medya kullanıcıları için bu açıklama yeterli olmadı.

Cancel ChatGPT çağrıları arttı

Reddit’te özellikle ChatGPT başlığı altında hesap silme paylaşımlarında belirgin bir artış görüldü. Kullanıcılar aboneliklerini iptal ettiklerini gösteren ekran görüntülerini yayımladı. X platformunda da benzer paylaşımlar dikkat çekti.

Pop yıldızı Katy Perry, ChatGPT ile “işinin bittiğini” duyurarak Claude’a abone olduğunu gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı ve akımı daha da görünür hale getirdi.

Claude yükselişe geçti

Tepkilerin gölgesinde Anthropic tarafından geliştirilen Claude uygulaması dikkat çekici bir ivme yakaladı. Cumartesi akşamı itibarıyla Apple App Store’da en çok indirilen üretkenlik uygulaması oldu. Bu tablo, kullanıcı tercihinin ne kadar hızlı değişebildiğini ortaya koydu.

Teknoloji dünyasında rekabetin zaten sert olduğu biliniyordu. Ancak bu gelişme, dengelerin bir anda değişebileceğini gösterdi. Kullanıcılar bir yandan etik ve veri güvenliği konularını tartışırken, diğer yandan alternatif platformlara yöneldi.

OpenAI, sözleşmenin sert güvenlik maddeleri içerdiğini ve etik standartları korumayı amaçladığını savunuyor. Buna rağmen sosyal medyada oluşan algı farklı bir yönde ilerliyor. Şimdilik tablo net: Dijital dünyada kullanıcı güveni sarsıldığında, göç de hızlı oluyor. Tartışmanın nereye evrileceği ise belirsizliğini koruyor.