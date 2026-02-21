Dünyanın en kapsamlı havacılık, uzay ve teknoloji organizasyonlarından biri olan TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen teknoloji yarışmalarında başvuru süresi uzatıldı. 2026 yılında tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan Şanlıurfa’da düzenlenecek festival, teknoloji tutkunlarını bu kez Mezopotamya’nın kadim topraklarında bir araya getirecek. T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde organize edilen TEKNOFEST 2026, 30 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında GAP Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. Festival, bilimi ve teknolojiyi “tarihin sıfır noktası” olarak anılan şehirde milyonlarla buluşturmayı hedefliyor. Her yıl güncellenen yarışma başlıklarıyla dikkat çeken etkinlik, bu yıl da dünyanın en yüksek ödüllü teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapacak. 2026 programında 51 ana yarışma ve 132 alt kategori yer alıyor.

Yenilikçi fikirler projeye dönüyor

Havacılıktan uzaya, savunma sanayinden yapay zekaya, robotikten enerji ve çevre teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede düzenlenen yarışmalar; gençlerin yenilikçi fikirlerini projeye dönüştürmesine olanak sağlıyor. Katılımcılar hem mühendislik hem de girişimcilik alanında deneyim kazanırken takım çalışması kültürünü de geliştiriyor.

İlkokuldan lisansüstü seviyeye kadar farklı yaş ve eğitim gruplarına hitap eden yarışmalar, öğrenciler ve mezunlar için önemli bir platform niteliği taşıyor. Katılımcılar projelerini gerçek hayat sorunlarına çözüm üretme hedefiyle geliştirirken, milli teknolojilerin ortaya çıkarılmasına katkı sunma fırsatı da yakalıyor.

Yeni tarih belli oldu

Teknoloji alanında kendini göstermek, projelerini geniş kitlelerle buluşturmak ve geleceğin mühendisleri ile girişimcileri arasında yer almak isteyen gençler için başvuru süreci 28 Şubat’a kadar devam edecek.