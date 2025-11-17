Son Mühür- İstanbul’daki dört büyük barajın doluluk oranları yüzde 25’in altına gerileyerek kritik seviyeye ulaştı. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kentteki mevcut suyun yalnızca yaklaşık 50 günlük ihtiyacı karşılayabildiğini açıkladı. Şen, Ekim ve Kasım aylarında beklenen yağışların yeterli olmadığını belirterek, kış sonuna kadar bu şekilde devam edilmesi durumunda ciddi bir kriz yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Yağışlar su rezervini artırmadı

Prof. Dr. Şen, geçtiğimiz hafta gerçekleşen yağışların baraj doluluk oranlarında anlamlı bir artış yaratmadığını belirtti. Şehirde günlük 3 milyon metreküp su tüketildiğini hatırlatan Şen, “Yağışlar sadece günlük tüketimi karşılıyor, rezervlere katkı sağlamıyor” dedi.

Kritik doluluk seviyeleri ve kullanılabilir su miktarı

Ömerli, Terkos, Büyükçekmece ve Sazlıdere barajlarında yapılan ölçümlere göre kullanılabilir su miktarı ciddi biçimde azaldı. Şen, “Geçen hafta 200 milyon metreküp olan kullanılabilir su bu hafta 185 milyon metreküpe geriledi. Dip suyu çıkarıldığında geriye 150 milyon metreküp su kalıyor. Günde 3 milyon metreküp tüketimle bu, İstanbul’un yaklaşık 50 günlük su ihtiyacına denk geliyor” ifadelerini kullandı.

Yaza kadar yağış olmazsa felaket kapıda

Kasım ayında baraj doluluk oranlarının en az yüzde 30 seviyesinde olması gerektiğini vurgulayan Şen, önümüzdeki günlerde yağış görünmediğine dikkat çekti. Melen’den gelen suyun sınırlı rahatlama sağladığını belirten uzman, “Bu şekilde yaza girersek ciddi bir su krizi ile karşı karşıya kalırız. Tehlike çanları şimdiden çalıyor” uyarısında bulundu.