Son Mühür- Siyasi etkisi Bolu sınırlarına sığmayan Belediye Başkanı Tanju Özcan önce irtikap suçlamasıyla tutuklandı ardından görevinden alındı.

CHP lideri Özgür Özel partisinin grup toplantısında Tanju Özcan'a net bir dille sahip çıkarak,

"Tanju eğer bununla suçlanıyorsa ve Tanju bundan utanacaksa bu soruyu soranlar utansın. Ben Tanju'yla gurur duyuyorum kardeşim. Gurur duyuyorum demişti.

Yine balta çektiler...



Tanju Özcan'ın tutuklanması nedeniyle iktidara yüklenen Özel, TBMM'deki iftar programına katılmaktan vazgeçtiğini belirterek,

''Yine balta çektiler arkadaş. Vallahi de billahi de gidecektik ama yine balta çektiler. Bu akşam iftara Sincan Cezaevi'ne Tanju'nun yanına gideceğim." mesajı vermişti.

Büyük bir şok içinde izledim...



Özgür Özel'in Tanju Özcan'a yönelik açık desteğine tepki gazeteci Levent Gültekin'den geldi.

'Özgür Özel'in konuşmasını büyük bir şok içinde izledim'' diyen Gültekin,

''Konuşmayı, aklım almıyor. Özgür Özel açık bir şekilde haraç toplamayı savundu. Bu haraç toplamaktır arkadaş. Sen bunu savunamazsın bir muhalefet lideri olarak'' vurgusunda bulundu.

Tanju Özcan'ı tutuklamaya götüren olayları özetleyen Gültekin,

''Bolu Belediyesi bir vakıf kuruyor, bu vakıfla öğrencilere burs dağıtmak istiyor fakat olmuyor.

Dönüyor zincir marketlerden bağış talep ediyor, marketler bağış vermeyince ekstra denetim başlatıp kamuoyuna boykot çağrısı yapıyor'' hatırlatmasında bulundu.

Tanju Özcan'a seslenen ve ''Arkadaş, sen mafya mısın, belediye başkanı mısın?

Kim sana bu hakkı veriyor?



Ben istediğime burs veririm. Burs vereceksem niye senin vakfın aracılığıyla vereyim ki?'' diye soran Gültekin,

''Sen sonuçta siyasetçisin, benim verdiğim bursu kendi hanene yazıyor, Tanju Özcan vermiş gibi veriyorsun. Bırak ben vereyim bursumu '' diye konuştu.

Şikayet eden de CHP'li...



''Kim gidiyor Tanju Özcan'ı şikayete?'' diye soran Gültekin,

''Şikayet eden Şok Marketler'in başındaki Cengiz Solakoğlu. CHP’li biri, oğlu kim? Oğlu da CHP’nin tarım politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sencer Solakoğlu. Yani şikayet eden de CHP’li.

Özgür Bey de çıkıp, ''Sen Bolu'da kazanıyor, vergini İstanbul'a veriyorsun'' diyor. Bolu bir başka cumhuriyet mi? Bolu'da kazanan da vergisini Türkiye'ye veriyor. Böyle bir siyaset olabilir mi? Aklım almadı.

Çıktın kamuoyuna dedin ki, ''Benim başkanım haraç topluyordu, bunlar da haracı vermediler. Vay sen nasıl haracı vermezsin'' diyorlar sözleriyle tepkisini dile getirdi.