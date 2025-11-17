Son Mühür- Fatih’te bir otelde kalan Böcek ailesinin fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı, anne Çiğdem Böcek ile iki çocuğunun yaşamını yitirdiği olayda soruşturma derinleşiyor. Cinayet Büro Amirliği’nin yürüttüğü çalışmalarda, ölümün nedeni olarak otelin giriş katında gerçekleştirilen tahtakurusu ilaçlaması öne çıktı. İlaçlamada kullanılan ‘alüminyum fosfit’ içerikli maddenin, ailenin kaldığı odanın banyo boşluğundaki havalandırmadan sızarak zehirlenmeye yol açmış olabileceği değerlendiriliyor.

Gözaltında 11 kişi vardı

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 11 kişiden 4’ü—lokumcu F.T., midyeci Y.D., kokoreççi E.E. ve kafe çalışanı F.M.O.—işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Diğer 7 şüphelinin ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde sorgularının sürdüğü öğrenildi. Gözaltındaki isimler arasında otel sahibi ve çalışanlarının yanı sıra ilaçlama firmasının sahibi, oğlu, çalışanı ve ailenin poğaça aldığı fırın sahibinin bulunduğu aktarıldı.

Yeni bir detay ortaya çıktı

Soruşturmada öne çıkan ‘alüminyum fosfit’in özellikle tahtakurusu ve hamam böceği için kullanılan, yüksek toksisiteye sahip bir pestisit olduğu belirtildi. Uzman raporlarına göre maddenin panzehiri bulunmuyor ve yoğun solunması durumunda kısa sürede ölüme neden olabiliyor. Ayrıca gözaltındaki ilaçlama çalışanlarından birinin, bu işle ilgili herhangi bir sertifikasının olmadığı tespit edildi.

Hayatını kaybeden anne ve iki çocuğun yanı sıra tedavisi süren baba Servet Böcek’in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Entübe halde tedavi edilen Böcek’in sağlık protokolünün, ‘alüminyum fosfit Zehirlenmesi’ ihtimaline göre yeniden düzenlendiği öğrenildi.

Adli Tıp incelemesi çok yönlü sürüyor

Adli Tıp Kurumu’nun anne ve iki çocuğun kan örneklerinde ‘alüminyum fosfit’ kalıntısı aradığı, incelemelerin çok yönlü olarak devam ettiği ifade edildi.