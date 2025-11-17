İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kapsamlı soruşturma neticesinde, Anadolu yakasında organize suç faaliyetleri yürüten bir şebekeye büyük darbe vuruldu. Operasyonlar sonucunda, liderliğini İbrahim Karaduman'ın üstlendiği suç örgütünün yönetici kadrosu da dahil olmak üzere toplam 14 zanlı gözaltına alındı. Savcılık, örgütün faaliyet alanı olan mal varlıklarına el konulması için de tedbir kararı verdi.

Organize suçlara yönelik kapsamlı soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İstanbul Anadolu yakasında etkin olduğu belirlenen organize suç örgütüne karşı eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu örgütün, özellikle İbrahim Karaduman liderliğinde hareket ettiği tespit edildi. Yürütülen detaylı soruşturma, örgütün organize tefecilik, yağma, tehdit ve nitelikli dolandırıcılık gibi ağır suçları sistematik olarak işlediğini ortaya koydu.

Yapılan baskınlar neticesinde, örgüt hiyerarşisinin tepesindeki isimler ve yöneticilik pozisyonunda bulunan kişiler de dahil olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Dijital materyallere ve mal varlıklarına el konuldu

Gözaltına alınan zanlıların ikamet ve iş yerlerinde gerçekleştirilen adli aramalarda, suç faaliyetlerine ilişkin önemli delillere ulaşıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan bu aramalarda, soruşturmanın seyrini etkileyecek çeşitli evraklar ve dijital materyallere el konuldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, örgütün karıştığı suç eylemlerine konu olan mal varlıkları hakkında kritik bir kararın alındığı belirtildi: "Örgütlü Tefecilik, Yağma, Tehdit ve Nitelikli Dolandırıcılık suçlarına konu olan mal varlıkları hakkında tedbir kararı verilmiştir." Bu tedbir kararı, örgütün yasadışı yollardan elde ettiği varlıklara el konulması sürecinin başlatıldığını işaret ediyor.