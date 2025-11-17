Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu, dün gece trajik bir olaya sahne oldu. Okulun 5. katından atlayan 20 yaşındaki öğrenci B.T., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, genç öğrencinin cenazesi memleketi Antalya'ya gönderilecek.

Polis okulu kampüsünde gece yarısı dehşeti

Olay, dün gece geç saatlerde, yaklaşık 23.30 sularında, Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi'nde konumlanan 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) yerleşkesinde meydana geldi. İddiaya göre, okulda eğitim gören B.T. (20) isimli öğrenci, 5. katta bulunan yurt binasının koridor penceresinden kendini boşluğa bıraktı.

Beton zemine düşmesi sonucu ağır yaralanan genç öğrenciye, olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale gerçekleştirildi. Hemen ardından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen B.T., acil serviste doktorların yoğun çabasına rağmen ne yazık ki kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olay yeri incelemesi başlatıldı

Polis Meslek Yüksek Okulu'nda yaşanan bu intihar vakası, büyük üzüntüye neden oldu. Hayatını kaybeden B.T.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve adli sürecin tamamlanması amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olayın hemen ardından okul binasında ve çevresinde detaylı bir inceleme başlattı. Polis, B.T.'yi bu acı sona götüren nedenleri ve olayın gerçekleşme koşullarını tüm yönleriyle araştırıyor.

Cenaze memleketi Antalya'ya gönderilecek

Polis okulu öğrencisi B.T.'nin vefat haberi ailesi ve arkadaş çevresinde derin bir yıkıma yol açtı. Genç öğrencinin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edileceği ve defnedilmek üzere memleketi Antalya'ya gönderileceği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğünü bildirdi.