Son Mühür- Gerçek Haberci Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Yiğit Uzun, Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen ve iki polisin şehit olduğu saldırıyı haberleştirmesinin ardından kimliği belirsiz kişiler tarafından ciddi tehditler almıştı.

Tehdit mesajları ve sesli aramalar

Uzun’a gönderilen mesajlarda hem yurt içi hem de yurt dışı kaynaklı WhatsApp ile sesli aramalar üzerinden şiddet içerikli uyarılar yer almıştı. İngiltere hattından ulaştırılan mesajlarda radikal söylemler dikkat çekerken, mesajlarda “Eren Bigül yalnız değildir” ifadesi tekrarlandı.

Türkiye’den gönderilen başka mesajlarda ise doğrudan şiddet tehditleri ve hakaretler yer aldı. Sesli aramalarda ise “kafanı keseceğiz” ve “toprağa gömüp recm edeceğiz” gibi ifadelerle tehditler sürdü.

Gazeteciler Cemiyeti’nden açıklama

Olayın ardından İzmir Gazeteciler Cemiyeti bir açıklama yayımladı. Açıklamada, gazetecilik faaliyetlerinin suç teşkil etmediği vurgulanarak, “Gazeteciler haberleri nedeniyle tehdit edilemez, korkutulamaz. Meslektaşımızın yanındayız ve hakikatin peşinden gitmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Soruşturma başlatıldı

İzmir’deki basın camiası, gazetecilere yönelik tehditleri yakından takip ederken, yetkililer söz konusu tehditlerle ilgili soruşturma başlattı.