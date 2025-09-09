Son Mühür - Coppa Italia Turismo Serisi’nin 5. ayağı, 6-7 Eylül tarihlerinde motorsporlarının prestijli pistlerinden Mugello’da gerçekleştirildi. İzmirli Erven Maden H2K Racing Team pilotu Koray Kamiloğlu, üstün performansıyla damalı bayrağı ilk sırada geçerek büyük bir başarıya imza attı.

Milli marşımızı İtalya’da dinletti

Kamiloğlu’nun bu galibiyeti, Türk bayrağını Mugello’da dalgalandırırken milli marşımızı da İtalya’da yankılattı. Bu sonuç, hem İzmir’in hem de Türkiye’nin motorsporlarındaki gücünü bir kez daha ortaya koydu.

“İzmir’i ve Türkiye’yi gururla temsil ediyoruz”

Takım kaptanları Kamil Çat, Hasan A. Görüşen ve H. Hazal Edremitlioğlu, “Mugello’da elde edilen bu zafer, İzmir’imiz ve ülkemiz için büyük gurur kaynağı oldu. Destek veren tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz, onların katkısı olmadan bu başarı mümkün olmazdı” dedi.

Hedef: Misano’da şampiyonluk

Coppa Italia Turismo Serisi’nin final yarışı 26 Ekim’de Misano Pisti’nde yapılacak. İzmirli Erven Maden H2K Racing Team, bu mücadelede şampiyonluk için piste çıkacak.