Son Mühür/ Beste Temel - Ege Üniversitesi (EÜ) öğrencilerinden oluşan “Efesium Nükleer Teknolojiler Takımı”, TEKNOFEST Nükleer Enerji Yarışması’nda Enerji Çevrimi Tasarımı Kategorisinde ikincilik elde etti. Takım, nükleer teknolojiler alanında yenilikçi projelerle akademik birikimlerini pratiğe dönüştürmeyi hedefliyor.

EÜ takımı ikinci oldu

EÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Türkan Üçok Erkek danışmanlığında çalışmalarını sürdüren Efesium Nükleer Teknolojiler Takımı, TEKNOFEST’te önemli bir başarıya imza attı. Enerji Çevrimi Tasarımı Kategorisinde ikinci olan ekip, üniversiteyi gururla temsil etti.

Rektör Budak’tan tebrik

Başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemiz, milli teknoloji hamlesine katkı sunan TEKNOFEST’te her yıl farklı alanlarda yer alıyor. Efesium Nükleer Teknolojiler Takımımız, ikinci olarak bizleri gururlandırdı. Öğrencilerimizi ve danışman hocamızı tebrik ediyorum” dedi.

EÜ Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkin Şengün de takımı kutlayarak, “Araştırmaya teşvik eden uygulamalarımızın sonuçlarını almaktan mutluyuz. Bu başarı, üniversitemizin vizyonunu yansıtıyor” ifadelerini kullandı.

“Teoriyi pratiğe dönüştürüyoruz”

Takım danışmanı Araş. Gör. Dr. Türkan Üçok Erkek, Efesium Nükleer Teknolojiler Takımı’nın 2024 yılının Aralık ayında kurulduğunu ve bugün 15 üyeyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Amacımız, nükleer teknolojiler alanında bilgi birikimimizi artırarak yenilikçi projeler geliştirmek. Teorik bilgiyi pratik uygulamalara dönüştürmeyi ve bu alana katkı sağlamayı hedefliyoruz. Disiplinli bir ekip ruhuyla ilerleyerek nükleer enerjinin sunduğu olanakları daha iyi anlamak için çalışıyoruz.”

“Önemli bir deneyim kazandık”

Takım kaptanı İdal Ülgür ise yarışma sürecini şu sözlerle anlattı: “Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu’nun jüri üyeleri önünde projemizi sunduk ve finalde ikinci olduk. Soğutma sistemi tasarımı, enerji çevrimleri, CAD çizimleri ve proje koordinasyonu üzerinde çalıştım. Bu deneyim, liderlik ve takım çalışmasının önemini bir kez daha gösterdi. Danışman hocamıza ve destek veren tüm firmalara teşekkür ediyoruz.”