Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, TRT Spor’a verdiği özel röportajda hem kulübün iç dinamiklerine hem de yaklaşan maçlara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Tedesco, başkan değişimi, takımın durumu ve derbi atmosferine dair samimi açıklamalar yaptı.

“Ali Koç’a ve Sadettin Saran’a teşekkür borçluyum”

Tedesco, kulübe geliş sürecinde kendisine destek olan isimlere teşekkür ederek sözlerine başladı:

“Beni buraya getiren Sayın Ali Koç'a çok teşekkür ederim. Yeni başkanımız Sadettin Saran da beni çok destekliyor. İlişkimizden çok memnunum. Birbirimize açığız ve her konuyu paylaşabiliyoruz.”

Teknik adam, kulüp yönetimiyle uyum içinde çalışmanın kendisine güven verdiğini söyledi.

“İlk Geldiğimde Takımın Durumu İç Açıcı Değildi”

Her teknik direktör değişikliğinin bir sorun işareti olduğunu belirten Tedesco, göreve başladığında takımın zor bir süreçten geçtiğini vurguladı:

“Her teknik direktör değişikliği kulüp adına bir şeylerin yolunda gitmediğinin göstergesidir. İlk geldiğimde takımın durumu iç açıcı değildi. Bu tarz değişikliklerde bunların olması normal.”

“Büyük kulüpler duygusal yük taşır, başkan değişimi sonuçları etkiler”

Deneyimli teknik adam, büyük camialarda yönetim değişikliklerinin takıma yansımasının doğal olduğunu söyledi:

“Bu kulüp oldukça büyük. Bu tür duygusal yüklü kulüplerle çalıştığınızda başkan değişikliği farklı sonuçlara yol açabiliyor. Ama bu benim için yeni değil. Moskova'da çalışırken başkan hep aynıydı ama 2 yılda 4 CEO ve 3 sportif direktör gördüm. Önemli olan işe odaklanmak.”

“Derbiler özel maçlardır ama önümüzde zor karşılaşmalar var”

Tedesco, Galatasaray derbisi yaklaşırken atmosferin farkında olduğunu ifade etti ancak önceliğin diğer maçlarda olduğunu belirtti:

“Derbilerin önemini biliyorum. Benim için normal bir maç dersem yalan olur. Derbilerin kulüp, oyuncular ve taraftarlar için önemini biliyorum. Ancak Galatasaray maçından önce Rizespor ve Ferencvaros gibi zor maçlarımız var.”

Teknik adam, takım olarak maç maç ilerlemeleri gerektiğini vurguladı.

İrfan Can ve Cenk için açıklama: “Gündemimde değil”

Tedesco, kadroda adı sıkça gündeme gelen iki oyuncu hakkında da konuştu:

“İrfan Can ve Cenk'le alakalı yeni bir gelişme yok. Kulüp yeni bir şey olursa açıklar. Başkanımız bu konuda açık konuşuyor. Bu benim için gündemde olan bir konu değil.”