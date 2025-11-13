Manchester United, gelecek yaz transfer döneminde kaleci hattında köklü bir revizyona gitmeye hazırlanıyor. İngiliz ekibinin, mevcut yapıyı tamamen değiştirebilecek yeni bir plan üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Kale Lammens’e emanet, gözler yeni yedek kalecide

Bu yaz transfer döneminde genç kaleci Senne Lammens’i kadrosuna katan Manchester United, uzun vadeli planlamayı Lammens üzerine kuruyor.

İngiliz basınından The Sun’ın haberine göre, kulüp şimdi de Lammens’in arkasını güçlendirmek için Malmö’nün 22 yaşındaki file bekçisi Melker Ellborg ile ilgileniyor.

Haberde, United’ın Ellborg’u “geleceğin yedek kalecisi” olarak belirlediği ifade edildi.

Onana ve Altay için yolun sonu mu?

İngiliz ekibinin mevcut kalecileri için de önemli gelişmeler yaşanabilir. Habere göre Manchester United, hem Andre Onana hem de Altay Bayındır ile yolları ayırmayı gündemine aldı.

Andre Onana, Lammens transferinin ardından sezon başında Trabzonspor’a kiralanmıştı.

Altay Bayındır ise Manchester United’da bir süre kaleyi korudu ancak Lammens’in gelişiyle birlikte yedek kulübesine çekilmişti.

Yönetimin, her iki isim için de kalıcı ayrılık formülünü değerlendirdiği belirtiliyor.

United’da kaleci rotasyonunda büyük değişim bekleniyor

Manchester United’ın, Lammens üzerine inşa ettiği yeni kaleci planı doğrultusunda genç ve potansiyelli isimleri kadroya dahil etmek istediği vurgulanıyor.

Melker Ellborg transferinin gerçekleşmesi halinde, ekibin uzun yıllar sürebilecek yeni bir kale kurgusuna geçmesi bekleniyor.