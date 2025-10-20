Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Chobani Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerin golleri Talisca ve Asensio’dan gelirken, konuk ekibin tek golünü Serginho kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 19’a yükseltti. Maçın ardından teknik direktör Domenico Tedesco, beIN SPORTS’a konuşarak takımının performansını değerlendirdi.

“İlk yarıda harika oynadık!"

İtalyan teknik adam, oyuncularının özellikle ilk yarıdaki performansından memnun olduğunu söyledi.

“Takım ilk yarıda harika bir performans sergiledi. Tek eksik olan şey golleri atamamış olmamızdı. 6-7 gol atabilirdik, abartmıyorum. Böyle olsaydı herkes daha mutlu olurdu.”

Tedesco, maçın kontrolünü ellerinde tuttuklarını ancak skorun erken gelmemesinin rakibe direnme fırsatı verdiğini ifade etti:

“Bu tür maçları erken koparamazsanız, rakip kaybedecek bir şeyinin kalmadığını hissediyor. Karagümrük ikinci yarıda fiziksel olarak oyuna tutundu. Biz ise 2-1’den sonra taktiksel olarak biraz düştük.”

“Her teknik direktör sorunlara çözüm üretmek zorundadır”

Fenerbahçe’nin sistemli bir oyun oturtma sürecinde olduğunu vurgulayan Tedesco, takımın temel iskeletinin netleştiğini belirtti:

“İlk 11’de 6-7 stabil oyuncumuz var. Milan, Jayden, Asensio, Kerem sık oynuyor; Nene çok süre alıyor. Ederson da yakında dönecek. Oyunculara güven ve istikrar sağlamak istiyoruz. Bu ritme alışmamız gerekiyor.”

Tedesco, futbol felsefesini “baskı yapan, tempolu ve hücumda agresif bir takım” şeklinde tanımladı.

“Benim futbolum bu. Topu kaybettikten sonra hemen kazanmak istiyorum. Takımın bu ritme alışması gerekiyor.”

“Bu maç 2 hafta önce oynansaydı 2-2 biterdi”

Fenerbahçe’nin gelişim sürecinde olduğunu söyleyen Tedesco, son haftalarda takımın mental olarak güçlendiğini belirtti:

“İki hafta önce oynasaydık bu maç 2-2 bitebilirdi. Ama şu an daha sağlam bir takımız. Oyuncularım planımıza sadık kaldı ve bu çok önemli.”

İtalyan çalıştırıcı, değişiklik haklarının tamamını kullanarak oyunculara süre vermeyi tercih ettiğini söyledi:

“Tüm maçlarda 5 değişikliği kullanmaya çalışıyoruz. Takımın temposuna katkı sağlayacak herkes bu sürecin parçası.”

Asensio ve İsmail Yüksek’e övgü

Karagümrük karşısında ikinci golü kaydeden Asensio’nun performansını öven Tedesco, “Asensio boşlukları iyi değerlendiren, oyunu doğru okuyan bir oyuncu” ifadelerini kullandı.

Ayrıca orta sahadaki İsmail Yüksek’in mücadelesine de dikkat çekti:

“İsmail harika oynadı. Oyun disiplinini hiç kaybetmeden takıma denge sağladı.”

“Galatasaray’ı düşünmüyorum, kendi takımıma odaklıyım”

Tedesco, derbi rakibi Galatasaray’a yönelik bir değerlendirmede bulunmak yerine kendi takımıyla ilgilendiğini söyledi:

“Galatasaray’ın maçlarına bakmıyorum, sadece kendi takımım için düşünüyorum. Bizim amacımız her maçı kazanmak. Fenerbahçe için oynamak kolay değil ama bu takımda doğru oyuncular var.”

“Stuttgart maçı önceliğimiz”

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde 23 Ekim Perşembe günü Stuttgart ile karşılaşacak. Tedesco, bu maça büyük önem verdiklerini belirtti:

“4 günde bir maç oynuyoruz, bu tempoya alışmalıyız. Yarın itibarıyla Stuttgart karşılaşmasına hazırlanacağız. Şu anda tek odağım bu maç. Transfer dönemi konuşmak için çok erken.”

Tedesco, Avrupa’da alınacak sonuçların lig performansına da olumlu yansıyacağına inandığını belirterek, “UEFA Avrupa Ligi zorlu ama kazanmak için sahaya çıkacağız” dedi.