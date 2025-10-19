Türk Milli Kungfu Takımı, Çin’de düzenlenen 10. Dünya Kungfu Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza atarak takım halinde dünya şampiyonu oldu. Türk sporcular, gösterdikleri üstün performansla turnuvaya damga vurdu ve ülkemize altın madalya kazandırdı.

Seremonide duygusal anlar: “Bizim ellerimiz temiz”

Şampiyonluk seremonisinde anlamlı bir an yaşandı. Takım kaptanı Necmettin Erbakan Akyüz, tören sırasında beyaza boyadığı ellerini havaya kaldırarak “Bizim ellerimiz temiz” mesajını verdi. Bu sözlerle Akyüz, hem Filistin halkına destek hem de savaş mağduru tüm Müslümanlara saygı duruşunda bulundu.

Bayrak açmanın yasak olduğu törende Akyüz’ün bu jesti, salondaki izleyicilerden büyük alkış aldı. Spor camiasında da geniş yankı uyandıran bu hareket, Türk sporcuların sadece sahadaki değil, vicdani duruşlarındaki kararlılığını da gözler önüne serdi.

Sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşım!

Necmettin Erbakan Akyüz, şampiyonluğun ardından sosyal medya hesabı üzerinden de dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Akyüz paylaşımında, "10. Dünya Kungfu Şampiyonası’nda Allah nasip etti ne kadar bazı lobiler diğer kategorilerde uğraştıkları gibi uğraşıp bize hakkımızı vermek istemese de söke söke çok şükür ki Milli Takım olarak Şampiyon olduk, normalde madalya seremonisinde serbest olan bayrak açmak, bu yarışmada bütün ülkelere kendi bayrakları dahil açılması yasaklandı, ayrıca seremoni öncesinde herkes “dini, ırki ve politik hiçbir sembol gösterilmeyecek, eylem yapılmayacak” şeklinde uyarıldı.

Elbette ki şaşırmadım, derin kontroller yapıldığından ve bütün takımımızın emeklerinin ortada olması nedeniyle, kürsüye takım kaptanı olarak bayraksız çıktım, lakin kimilerinin aksine temiz kalmış, kana bulanmamış ellerimi de benden alamazlardı.

Belki de bütün yarışmadaki herkesten daha yetenekli olup bu yarışmaya uğradığı soykırım sonucu hayatını kaybettiği için gelemeyen ya da izleyemeyen, zalimlerin namlusunun karşısında “bembeyaz” tertemiz elleriyle dikilen Filistinli mazlumların elleridir benim ellerim.

Uluslararası sularda hiçbir hukuku tanımadan kanlı elleriyle vicdan sahiplerine müdahale eden terör örgütü israile karşı temiz elleriyle yola çıkan Sumud Filosundaki onurlu insanların elleridir benim ellerim.

Irak’da, Afganistan’da, Filistin’de ve dünyanın neredeyse her yerinde eli kanlanmış dünyanın sözde özgürlükçü ve demokrasi ülkeleri Gazze üstünde sanki hak sahibiymiş gibi pazarlık yapmaya çalışıyor, tarihin en şerefli milleti Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) övgüsüne mazhar olmuş Sultan Fatih’in torunları olarak zalimlerin sonu da bizlerin elinden olacak, temiz olan ellerimiz yine temiz kalacak, keza kansızların ecelinden el kirlenmez!" dedi.