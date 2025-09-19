Son Mühür - Süper Lig'de son olarak Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'dan dikkat çeken bir karar geldi. İtalyan çalıştırıcı, Alanyaspor maçında kaçırdığı penaltıyla eleştirilen Anderson Talisca hakkında kararını verdi.

Penaltıyı yasakladı

Fanatik'in haberine göre, teknik direktör Domenico Tedesco, Anderson Talisca’nın artık penaltı atmayacağına karar verdi. Talisca bundan sonra sadece frikiklerde görev alacak. Brezilyalı oyuncu, daha önce Göztepe karşılaşmasında da penaltı kaçırmış, o maç golsüz sona ermişti. Fenerbahçe, bu sezon yaşadığı tüm puan kayıplarını Talisca’nın penaltı kaçırdığı maçlarda yaşadı. 11 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, Galatasaray’ın ardından ligde ikinci sırada bulunuyor.