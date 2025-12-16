Son Mühür - Beşiktaş’ta Trabzonspor maçının ardından David Jurasek ile ilgili gelişme kesinlik kazandı. Siyah-beyazlı yönetimin, Çek futbolcu ile devre arasında yolları ayırma kararı verdiği bildirildi.

Kritik pozisyonu gole çeviremedi

Trabzonspor maçında David Jurasek, net bir gol fırsatında topu müsait pozisyondaki Abraham’a aktarmadı. Bu hareketin, teknik ekibin aldığı kararda belirleyici rol oynadığı belirtildi. Yalçın üstünü çizdi Maçın ardından teknik direktör Sergen Yalçın’ın, yaşanan pozisyonun ardından 25 yaşındaki David Jurasek için olumsuz rapor sunduğu bildirildi. Bu gelişme sonrasında Jurasek’in takımda forma giymeye devam etmesinin beklenmediği ifade edildi. Beşiktaş yönetimi, Çekyalı sol kanat oyuncusu ile ara transfer döneminde yolları ayırmayı planlıyor. Ayrılığın taraflar arasında önümüzdeki günlerde kesinleşmesi öngörülüyor.