Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasına çıkan Galatasaray, Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt’a 5-1 yenildi.

Maçın ardından Galatasaray'ın performansını eleştiren Nihat Kahveci, şu ifadeleri kullandı:

"Çıkmayalım mı Edirne dışına ya! Çıkmayalım mı? Futbol 37 dakika mı? Maç 90 artı uzatmalar, ilk yarıyı da koy 100-105 dakika. Niye 1-1'den sonra bir takım bu kadar düşer? Niye '2-1'i yapabiliriz' heyecanıyla oynamaz? Beni üzen, kahreden bölüm burası ya! Bir gol yiyebilirsin, kendi kalene gol atabilirsin ama koskoca Galatasaray takımı, 7 tane şampiyonluk kazanmış Okan Hoca var ve 'Top bende' demiş bir Okan Hoca var. Üzerine de bütün sorumluluğu almış. 1-1 olur maç, burası Şampiyonlar Ligi. 1-2 de olur maç ama sen sonrasını bu kadar kötü oynayamazsın"

''Tahmin edilemeyecek şeyler yaşandı''

"Bu kadar bireysel hatayı kim bekler? Hiçbir yorumcu beklemez, hiçbir taraftar beklemez. Sahanın içinde tahmin edilemeyecek şeyler yaşandı. 37. dakikaya kadar olan bölümü izlediğinde herkes 'Bugün minimum 1 puan. 3 puan geliyor. Frankfurt hiçbir şey oynamıyor' demiştir. Ne olduysa 12 dakikada oldu ama 1-1'den sonra Galatasaray takımı bu kadar kırılgan olmaz”