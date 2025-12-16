Son Mühür - Sezon başında Fenerbahçe’den ayrılarak bedelsiz şekilde Dinamo Zagreb’e geçen Miha Zajc, Hırvat ekibinde adeta yeniden doğdu. Sloven orta saha, kısa sürede takımın vazgeçilmez oyuncularından biri olurken, gösterdiği performans ülke basınında büyük ilgi gördü.

Dinamo Zagreb’in ligde Slaven Belupo Koprivnica’yı 5-2 yendiği maçta öne çıkan Zajc, 2 gol ve 1 asistlik katkısıyla galibiyetin baş aktörü oldu. 31 yaşındaki futbolcu, bu performansıyla maçın yıldızı seçilirken, Hırvat basınında geniş şekilde yer aldı.

Kariyerinin yükselişinde