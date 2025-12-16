Son Mühür - Sezon başında Fenerbahçe’den ayrılarak bedelsiz şekilde Dinamo Zagreb’e geçen Miha Zajc, Hırvat ekibinde adeta yeniden doğdu. Sloven orta saha, kısa sürede takımın vazgeçilmez oyuncularından biri olurken, gösterdiği performans ülke basınında büyük ilgi gördü.
Şov yaptı
Dinamo Zagreb’in ligde Slaven Belupo Koprivnica’yı 5-2 yendiği maçta öne çıkan Zajc, 2 gol ve 1 asistlik katkısıyla galibiyetin baş aktörü oldu. 31 yaşındaki futbolcu, bu performansıyla maçın yıldızı seçilirken, Hırvat basınında geniş şekilde yer aldı.
Kariyerinin yükselişinde
Miha Zajc, Dinamo Zagreb formasıyla ligde oynadığı 9 maçta 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Avrupa Ligi’nde ise 6 karşılaşmada 1 asist yapan tecrübeli orta saha, sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansla taraftarın beğenisini kazandı. 2019’da Empoli’den Fenerbahçe’ye transfer olan Zajc, sarı-lacivertli formayla 123 resmi maçta görev almış, ayrıca Genoa ve Toulouse’da kiralık olarak oynamıştı. Sloven futbolcu, Dinamo Zagreb’deki performansıyla kariyerinde yeniden yükselişe geçti.