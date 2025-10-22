Fenerbahçe’de uzun süredir oyun planının kilit isimlerinden biri olarak öne çıkan Fred, teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco’nun gelmesiyle birlikte sistem dışı kaldı. Jose Mourinho’nun vedasının ardından takımı devralan Tedesco, Brezilyalı orta sahayı yedek kulübesine alarak dikkat çeken bir tercihte bulundu.

Tedesco’nun görevdeki ilk üç maçında ilk 11’de yer alan Fred, ardından oynanan 5 karşılaşmada – 2’si Avrupa Ligi, 3’ü Süper Lig – yedek kulübesinde başladı. İtalyan teknik adamın oyun sistemine uymadığı gerekçesiyle Fred’i bundan sonraki mücadelelerde de genellikle oyuna sonradan dahil etmeyi düşündüğü ifade ediliyor.

Tedesco tabloyu değiştirdi