Son Mühür - Fenerbahçe’de son iki sezondur kadronun değişmez isimlerinden biri olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, Domenico Tedesco’nun göreve başlamasıyla ilk 11'deki formasını kaybetti. Sambacı, son 5 karşılaşmada oyuna yedek kulübesinden dahil oldu.
Kendine yer bulamadı
Fenerbahçe’de uzun süredir oyun planının kilit isimlerinden biri olarak öne çıkan Fred, teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco’nun gelmesiyle birlikte sistem dışı kaldı. Jose Mourinho’nun vedasının ardından takımı devralan Tedesco, Brezilyalı orta sahayı yedek kulübesine alarak dikkat çeken bir tercihte bulundu.
5 karşılaşmada da yedekti
Tedesco’nun görevdeki ilk üç maçında ilk 11’de yer alan Fred, ardından oynanan 5 karşılaşmada – 2’si Avrupa Ligi, 3’ü Süper Lig – yedek kulübesinde başladı. İtalyan teknik adamın oyun sistemine uymadığı gerekçesiyle Fred’i bundan sonraki mücadelelerde de genellikle oyuna sonradan dahil etmeyi düşündüğü ifade ediliyor.
Tedesco tabloyu değiştirdi
Son sezonlarda Fenerbahçe’nin fark yaratan isimlerinden biri olan Fred, forma giymediği maçlarda takım genellikle puan kaybı yaşıyordu. Ancak Domenico Tedesco’nun göreve gelmesiyle bu tablo değişti. Brezilyalı orta saha artık takımın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer almıyor ve Fenerbahçe’de “Fred’siz bir dönem” resmen başlamış gibi görünüyor.