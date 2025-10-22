Son Mühür - Galatasaray’ın forvet oyuncusu Mauro Icardi, sezon başında yaşadığı sakatlık sonrası aldığı kilolarla dikkat çekmişti. 14 Ağustos’ta çekilen görüntülerde formundan uzak bir görüntü sergileyen oyuncu, taraftarlar ve yorumcular tarafından eleştirilmişti.

Fit görünümüne kavuştu

Arjantinli futbolcu, iki ay içinde kayda değer bir dönüşüm yaşadı. 20 Ekim’de gerçekleşen antrenmanlarda görüntülenen Icardi’nin yağ oranını önemli ölçüde azalttığı ve formuna kavuştuğu gözlendi. Sakatlığını tamamen atlatan yıldız golcünün yeniden fit hale gelmesi, hem teknik kadroyu hem de taraftarları memnun etti. Son dönemde performansını yükselten Icardi’nin bu görüntüleri, Florya’daki havayı olumlu etkiledi. Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un da oyuncusunun fiziksel gelişiminden duyduğu memnuniyet belirtildi.