UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, artık tüm dikkatini Galatasaray derbisine vereceğini söyledi.

“Derbilerde bahane yok, çok iştahlı olacağız”

Pazartesi günü oynanacak Galatasaray maçıyla ilgili değerlendirme yapan Tedesco, derbinin önemine vurgu yaptı:

“Maç bittikten bir saat sonra tüm odağım derbiye kaydı. Bu karşılaşmanın Fenerbahçe camiası için ne kadar değerli olduğunu biliyorum. Derbide bahaneye yer yoktur. O maçta çok taze, çok iştahlı olacağız.”

Yiğit Efe için övgü: “Onunla gurur duyuyorum”

Genç oyuncu Yiğit Efe Demir’in performansını değerlendiren Tedesco, futbolcusunu şu sözlerle övdü:

“Maç ritmi olmadan böyle bir rakibe karşı oynamak kolay değil. Yiğit ile gurur duyuyorum. 90 dakikayı tamamlayamadı ama giren her oyuncu çok iyi mücadele etti.”

“Bizi yenmek kolay değil”

Eksik oyunculara rağmen takımın verdiği reaksiyondan memnun olduğunu belirten Tedesco, şöyle konuştu:

“Fred, İsmail, Jayden gibi önemli eksikler vardı ama oyuncularım çok iyi telafi etti. Kadromdaki herkese güveniyorum. Maç içinde Ederson stopere, Nelson 6 numaraya geçti ve hiç sorun yaşamadık. Bu takımın sinerjisi yüksek. Bizi yenmek kolay değil.”

Avrupa Ligi hedefi: “Dört puan fazlamız olabilirdi”

Avrupa’daki tabloyu da değerlendiren İtalyan teknik adam, kazanabilecekleri maçlara dikkat çekti:

“Bugünkü karşılaşmayı ve Plzen maçını kazanabilirdik. Dört puan fazlamız olabilirdi. Futbolda bunlar oluyor, kabul etmek şart.”

Varga yorumu: “Bazı pozisyonları savunmak zordur”

Ferencvaros’un golünü atan Varga için daha önce uyarıda bulunduğunu hatırlatan Tedesco, şunları söyledi:

“Genel olarak onu iyi savunduk ama bazı pozisyonlar savunması zor. Attığı golde çok iyi bir kafa vuruşu yaptı.”

En-Nesyri’nin oyundan çıkarken tepki alması

Youssef En-Nesyri’nin çıkarken ıslıklanmasıyla ilgili değerlendirme yapan Tedesco, tepkilerin oyuncunun performansına yönelik olmadığını söyledi:

“Bence performansından dolayı değildi. Bir gol kaçırdı, futbol duygu oyunudur. Elimizdeki en yüksek tempolu forvetlerden biri. Arkaya koşuları çok değerli.”

“Derbi öncesi böyle bir maç oynamak avantaj”

Galatasaray karşılaşması öncesi bu maçın takım için bir test niteliği taşıdığını belirten Tedesco, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu maç bize avantaj sağladı. Oyuncularım plana sadık kaldı, enerjimizi hiç kaybetmedik. Galibiyete yakın olan taraf bizdik. Takımın pozitif reaksiyon göstermesi derbi öncesi bizim için büyük artı.”