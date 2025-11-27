Alman disipliniyle Türk futbolunun dinamizmini birleştiren Mercan, teknik direktör Domenico Tedesco'nun gözdesi haline geldi. Mercan, Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam 11 maça çıktı. 3 asist yapması, savunma hattına hücum katkısı sağlaması açısından önemli. Transfer bedeli açıklanmasa da 4 yıllık sözleşmeyle 2028'e kadar kulübe bağlandı. Piyasa değeri 3 milyon euro seviyesinde.

Levent Mercan Kimdir

Levent Mercan, tam adı Münir Levent Mercan olan Türk asıllı Alman futbolcudur. Savunma bölgesinde sol bek veya kanat bek olarak görev yapar. 1.76 metre boyunda ve sol ayaklı olduğu için hücumda da etkili olur. Kariyerine Almanya'da başladı, 2016'da Schalke 04 altyapısına katıldı.

Schalke'de profesyonel maçlara çıktı, ilk golünü 2019'da DFB-Pokal'da attı. 2021'de Fatih Karagümrük'e kiralandı, ertesi yıl bonservisle geçti. Karagümrük'te 93 maçta 4 gol ve 7 asist yaptı. Fenerbahçe'ye geçişi, genç yeteneklere yatırım politikasının bir parçası.

Mercan, çok yönlü bir oyuncu. Sol bek dışında orta saha veya stoper olarak da oynayabiliyor. Almanya U19 ve U20 milli takımlarında görev aldı, Türk vatandaşlığı ile milli takım seçeneği açık. Sosyal medyada aktif, taraftarlarla iletişimi güçlü.

Levent Mercan Kaç Yaşında, Nereli

Levent Mercan, 10 Aralık 2000 doğumlu. 2025 itibarıyla 24 yaşında bulunuyor. Recklinghausen şehrinde, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde dünyaya geldi. Türk asıllı bir aileden geliyor, çifte vatandaşlık sahibi.

Almanya'da büyüdü, Ruhr bölgesinin endüstriyel ortamında yetişti. Türk kökeni, aile bağlarından kaynaklanıyor. Fenerbahçe'ye geçişiyle "evine dönüş" olarak nitelendirildi. Almanca, Türkçe ve İngilizce biliyor, bu da uluslararası kariyerine katkı sağlıyor.

Fenerbahçe Kariyeri ve Detaylar

Levent Mercan, 21 Haziran 2024'te Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İlk resmi maçı Rizespor deplasmanında oynadı ve savunma hattına dinamizm kattı. Bu sezon Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 11 maçta görev aldı. 3 asist yaptı ve kritik müdahaleleriyle övgü topladı.

Tedesco, Mercan'ın çok yönlülüğünü ön plana çıkarıyor: sol bek, kanat veya orta saha olarak oynayabiliyor. Cezalı veya sakatlık durumlarında kilit rol üstleniyor. Piyasa değeri 3 milyon euro ve sürekli yükseliyor. Taraftarlar, genç yaşına rağmen disiplinli oyununu seviyor.

Mercan'ın Fenerbahçe macerası, genç yeteneklerin parladığı bir dönem yaşatacak. Transferi, kulübün Avrupa hedeflerine uyumlu. Oyun stili, Alman disipliniyle Türk hücum futbolunu birleştiriyor. Gelecek sezonlar için önemli bir parça olacak.