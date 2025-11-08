Son Mühür - Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor’u ağırlayacak. 9 Kasım Pazar günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma öncesinde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, ilk 11’deki tercihlerini netleştirdi.

Net pozisyonu kaçırmıştı

Milliyet’in haberine göre, Domenico Tedesco, Viktoria Plzen karşılaşmasında ilk 11’de sahaya çıkan En-Nesyri’yi bu kez kulübeye çekecek. Faslı oyuncunun maçın ilk yarısında kaçırdığı net gol pozisyonunun bu karar üzerinde etkili olduğu belirtiliyor.

Forvette Duran oynayacak

En-Nesyri’nin yerine, sakatlığını atlatan Jhon Duran’ın ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Viktoria Plzen maçında sonradan oyuna giren Duran, gösterdiği performansla beğeni toplamıştı.