İstanbul ve Adana’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yasa dışı veri paylaşımı yapan şüpheliler yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Jandarma Genel Komutanlığı, siber casusluk faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen bir yapılanmaya yönelik ortak operasyon gerçekleştirdi. 6 Kasım’da İstanbul ve Adana’da eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, zanlıların kişisel verileri yasa dışı yollarla ele geçirdikleri ve bu verileri yurt dışı bağlantılı sistemler üzerinden paylaşmaya çalıştıkları belirlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal, veri depolama cihazı ve iletişim sistemi ele geçirildi.

Yurt dışı bağlantılı ağ çökertildi

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, Türkiye’de topladıkları verileri yabancı ülke merkezli sunuculara aktardıkları tespit edildi. MİT’in teknik incelemeleri sonucu yurt dışı destekli siber ağın yerel uzantıları deşifre edildi.

Şüphelilerin ifadelerinde, veri paylaşımı yaptıkları kişi ve gruplar hakkında bilgi verdikleri öğrenildi. Elde edilen bulgular üzerine yurt dışında bulunan bazı isimler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

24 internet adresine erişim engeli

Operasyonun ardından, kişisel verilerin satışı ve sorgulanması amacıyla kurulduğu belirlenen 24 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, siber istihbarat ve dijital güvenlik alanındaki operasyonların süreceğini, Türkiye’ye yönelik veri sızıntısı ve casusluk girişimlerine karşı “sıfır tolerans” politikası uygulandığını vurguladı.