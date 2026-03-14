Son Mühür - Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, yarın Eryaman Stadyumu’nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip ligde 4. sırada yer alırken, kırmızı-siyahlılar 12. basamakta bulunuyor.

Aralarındaki 96. randevu

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 95 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 54’ünü siyah-beyazlılar kazanırken, Gençlerbirliği 10 galibiyet elde etti; 31 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş söz konusu maçlarda 154 gol atarken, kalesinde 66 gol gördü.

İstatistikler

Eksik oyuncular

Beşiktaş’ta El Bilal Toure (adale yırtığı) ve Emirhan Topçu (tendon yırtığı) sakatlıkları nedeniyle Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek. Öte yandan Salih Uçan ile Emirhan Topçu kart sınırında bulunuyor. Salih Uçan’ın bu maçta kart görmesi halinde, gelecek hafta Kasımpaşa karşılaşmasında görev yapamayacak.