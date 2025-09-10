Olay, saat 23.00 sıralarında hastanenin psikiyatri servisinde meydana geldi. Jandarma gözetiminde tedavi altında bulunan Rasim Osman, henüz bilinmeyen bir nedenle servisin 5’inci kat penceresinden atladı. Hastane personelinin tüm müdahalesine rağmen Osman’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kasten öldürme hükümlüsüydü

Rasim Osman’ın daha önce “kasten öldürme” suçundan hüküm giydiği, geçmişte de intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Osman’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.