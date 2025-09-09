Tokat-Niksar karayolunda yürekleri ağızlara getiren bir trafik kazası yaşandı. Edinilen bilgilere göre, saman yüklü bir kamyon ile fındık işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza nasıl meydana geldi?

Kaza, Tokat-Niksar karayolunun Hamidiye köprüsü çıkışında, öğleden sonra saatlerinde meydana geldi. Sürücü Ş.G. (40) yönetimindeki 06 JNG 76 plakalı minibüs, fındık toplama işi için bölgede bulunan mevsimlik tarım işçilerini taşıyordu. Aynı istikamette seyreden S.B.'nin kullandığı 31 ZC 007 plakalı kamyon ile minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs yol kenarına savrulurken, kamyonda da ciddi hasar oluştu.

Yaralılar ve kurtarma çalışmaları

Kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Minibüste bulunan ve kazanın etkisiyle şoka giren yaralılara ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Yaralılardan 4'ü çocuk olmak üzere toplam 8 kişi, olay yerindeki ilk yardımın ardından Niksar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatılırken, olay yerinde trafik akışını sağlamak ve delil toplamak için çalışmalar titizlikle yürütüldü. Bu elim kaza, tarım işçilerinin güvenli bir şekilde seyahat etmesi konusunda alınması gereken önlemlerin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.