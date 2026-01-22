Son Mühür- Merkez Bankası'nın Ocak ayı PPK toplantısı öncesi 150 baz puan indirim yapar diyenler, kuruldan çıkan 100 baz puan indirim kararına tanık oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi hızlı bir geri çekilişin ardından yeniden toparlama sinyali vererek 12.740 puan seviyesinde tutunmayı başardı.

O kararın nedeni ne?



''Para piyasası kurulu Ocak ayı faiz kararını açıkladı buna göre 100 baz puan indirime gidildi. Piyasa beklentisi 150 baz puan indirime gidilmesi yönündeydi.'' hatırlatmasında bulunan A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Hatta sabahki bankacılık hareketine baktığımda piyasanın 150 baz puanın da üzerinde indirim yapabileceği yönünde bir beklentisi olduğu anlaşılmıştı.

Ancak Merkez Bankası böyle düşük oranlı bir indirime gitmeyi tercih etti. Bunun arkasında benim de bir süredir söylediğim gibi Ocak ayı enflasyon rakamlarında bazı risklerin oluştuğu beklentisi olabilir.



Ayrıca yurt dışı gelişmelerde 2026 yılında Merkez Bankası’nın faiz indirimine giderken çok hızlı ve önden yüklemeli bir pozisyon almayacağı anlamına geliyor.'' değerlendirmesinde bulundu.

''Borsa İstanbul tarafı sabahleyin yüzde 1’e varan oranda pozitif idi, ancak daha sonra gelen rakamla birlikte düşüşe geçmeye başladı.'' diyen Bilen,

''Özellikle bankacılık endeksinin yüzde 3’e varan oranda geri çekildiğini görüyorum. Bu da piyasada kararın bir hayal kırıklığı oluşturduğunu gösteriyor.

Bir miktar düzeltme olabilir...



Önümüzdeki dönemde piyasanın ocak başından beri hareketinde bir miktar düzeltmeye gidebilme olasılığını arttırmış görünüyor. Şimdilik çok aceleci bir geri çekilme yok. Ancak endeksin 12.509 ve 12.000, 11.900 seviyelerinde destekleri var.

Diğer taraftan bu kararın döviz cephesinde bir yansımasının olmadığını görüyorum.

Altın tarafındaysa bir süredir zaten kendi kendine de gidiyordu. Bugün bir miktar doğal realizasyonu içerisinde hep birlikte Ocak ayı enflasyonunu gördükten sonra 2026’ya içerisindeki faiz indirimleri konusunda birazcık daha fikir sahibi olacağız diye düşünüyorum'' mesajı verdi.