Son Mühür- Merkez Bankası Para Politikası Kurulu merakla beklenen faiz kararını açıkladı. 150 baz puan indirimin beklendiği süreçte 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı 100 baz puan indirildi.

Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını da yüzde 41’den yüzde 40’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 36,5’ten yüzde 35,5’e indirdiğini duyurdu.

Merkez Bankası'nın beklentilerin altında faiz indirimine gitmesinin ardından gün içinde 12.800 puan üzerine kadar çıkan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 12.730 puan seviyesine geriledi.

Düşüş, bankacılık endeksinde yüzde 2.20'yi buldu.

Gerçek bir etkisi yok...



Merkez Bankası'nın 100 baz puan faiz indirimini değerlendiren Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı ve Borsa İstanbul eski Yönetim Kurulu Başkanı olan Prof. Dr. İbrahim Turhan,

''Enflasyonda kısa vadede gözlenebilecek dalgalanma Merkez Bankası'nın faiz kararını etkiledi. 50 baz puanın hele faizlerin mevcut düzeyinde gerçek bir etkisi yok aslında.'' ifadelerine yer verdi.

İlk tepki bankacılık sektöründen...



''PPK kararında konunun para politikasının iletişimi yönünü gözettiği anlaşılıyor'' diyen İbrahim Turhan,

''Bununla birlikte kısa vadeli gelişmeleri bu kadar dikkate almak gerekli değil. Piyasada ilk tepki bankacılık sektörü paylarında oluştu. Bunun dışında somut bir etkisi olmayacaktır. Faiz düşmeye devam edecek'' mesajı verdi.