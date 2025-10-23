Son Mühür- Ekonomi yönetiminin dezenflasyonist programına rağmen Eylül ayında beklentilerin üzerinde gelen enflasyon oranı, Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusunda iki farklı görüşün ortaya çıkmasına neden oldu.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,50'ye çekmesini beklerken sosyal medyada çok sayıda ekonomist Merkez'in bu sefer pas geçmesi gerektiğini dile getiren paylaşımlarda bulundu.

Merkez Bankası'nda 2004-2012 yılları arasında Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görev yapan İbrahim Turhan, faiz indirimine karşı çıkan kesimlere katılmadığını duyurdu.

150 baz puan olabilir...



''7 Haziran 2006’da ilk katıldığım PPK toplantısında faiz artırımı konusunda ısrarcı olmuş ‘şahin’ bir merkez bankacı olarak Merkez Bankası'nın bugün politika faizini indirmemesi yönündeki görüşlere katılmıyorum.'' diyen İbrahim Turhan,

''Gerçekleşen/ex-post enflasyon (geçen bir yılın geçmişte kalmış olan enflasyonu) %33,3

Gelecek bir yıla ilişkin piyasa katılımcıları (finans yöneticileri) enflasyon beklentisi %23,3.

Merkez Bankası politika faizi yıllık basit %40,5.

PPK’da bu ay 150 baz puana kadar faiz indirimi yapılmaması için ne gibi bir neden olabilir?'' diye sordu.