Son Mühür - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) reeskont ve avans işlemlerine ilişkin faiz oranlarında değişikliğe gittiğine dair tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Reeskont ve avans faizleri aşağı çekildi

Yeni düzenlemeye göre, vadesine en fazla üç ay kalan senetler karşılığında gerçekleştirilecek reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 38,75 olarak belirlendi. Aynı kapsamda avans işlemlerine uygulanacak yıllık faiz oranı ise yüzde 39,75 oldu.

Önceki oranlar daha yüksekti

Bir önceki uygulamada reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranı yüzde 41,25, avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı ise yüzde 42,25 seviyesinde bulunuyordu. Yayımlanan tebliğle birlikte söz konusu oranlarda düşüşe gidilmiş oldu.