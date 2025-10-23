Son Mühür- Yılbaşından bu yana sadece yüzde 7.33'lük artışıyla diğer yatırım araçlarının gerisinde kalan Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü yüzde 0.80 değer artışıyla 10.551 puandan tamamlamıştı.

Endeks, TCMB'nin faiz kararını açıklayacağı haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.32'lik yükselişle 10.584 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 10.650 ve 10.750 seviyeleri direnç, 10.450 ve 10.350 puan ise destek konumunda bulunduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalarda hava negatif...



ABD Başkanı Trump'ın Çin'le olan ticaret savaşlarında gerginliği tırmandırma işaretlerinin ardından Rus petrol şirketlerine yaptırım kararı da piyasaları olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Muhteşem Yedili'nin bir parçası olan Tesla'nın net karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 azalış kaydetti.



Bitcoin, altın ve petrolde durum ne?



Bitcoin yüzde 2.22'lik yükselişle 110.195 dolardan,

yükseliş trendine kısa bir mola veren ons altın yüzde 0.67'lik yükselişle 4.067 dolardan, gram altın yüzde 0.75'lik yükselişle 5.575 TL'den,

Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 3,1 artışla varil başına 64,94 dolardan, ABD Batı Teksas petrol vadeli işlemleri yüzde 3,2 artışla 60,60 dolardan işlem görüyor.

