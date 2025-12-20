2026 yılı asgari ücretinin netleşmesine günler kala, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. İşçi temsilcilerinin toplantılara katılmaması dikkat çekerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın sendikalarla yürüttüğü görüşmeler ve “Ortak noktada anlaşacağımıza inanıyorum” açıklaması, ek zam ihtimaline dair beklentileri artırdı.

Komisyon çalışmaları ve işçi tarafının yokluğu

Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesi sürecinde, işçi tarafının çekilmesi komisyonun gündemini yakından takip edenler tarafından merakla izleniyor. Çalışma Bakanı Işıkhan, sosyal diyalog çerçevesinde süreci yürütme kararlılığını korurken, sendikalarla yaptığı görüşmeler sonucunda taleplerin komisyona iletileceğini açıkladı.

Ek zam masada

Dar gelirli vatandaşların ve asgari ücretle çalışanların yılbaşında alacakları artışı belirleyecek toplantılarda, ek zam konusu da ele alınıyor. Bakan Işıkhan, işçi taleplerini ileterek hem çalışanların enflasyona karşı korunacağını hem de işverenlerin ekonomik gelişiminin engellenmeyeceğini vurguladı.

İkinci toplantı ve paylaşılan veriler

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlığında ikinci toplantısını gerçekleştirdi. 1,5 saat süren toplantıya işçi temsilcisi Türk-İş katılmazken, hükümet ve işveren tarafı temsilcileri hazır bulundu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcileri, enflasyon ve ekonomik veriler üzerinden zam senaryolarını değerlendirdi.

Geçmiş yıldan kalan enflasyon farkı gündemde

Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ ziyareti sonrası işçi kanadının taleplerini komisyona iletti. Geçen yıldan kalan yüzde 14’lük enflasyon farkı ve diğer veriler, masaya yatırılan konular arasında yer aldı.

Asgari ücret zam senaryoları

Yüzde 20 artış: Net 26.584 TL, brüt 31.206 TL

Yüzde 25 artış: Net 27.630 TL, brüt 32.506 TL

Yüzde 28,5 artış: Net 28.404 TL, brüt 33.417 TL (OVP 2025 yılı enflasyon tahmini baz alınarak)

Yüzde 30 artış: Net 28.735 TL, brüt 33.807 TL

Yüzde 35 artış: Net 29.841 TL, brüt 35.107 TL

Yüzde 40 artış: Net 30.946 TL, brüt 36.407 TL

Asgari ücret görüşmelerinin önümüzdeki günlerde tamamlanması ve kararın açıklanması bekleniyor.