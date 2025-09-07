Son Mühür- TCMB Başkanı Fatih Karahan, Bloomberg News’e verdiği mülakatta iyimser mesajlar vermiş ve

“Ekonomi dışı faktörler de piyasalara yansıyor, biz bu etkileri izliyoruz. Ama enflasyon beklentilerinin bozulmasına ve talebin dezenflasyonu sekteye uğratmasına izin vermedik, bundan sonra da izin vermeyeceğiz” diyerek kararlılığını vurgulamıştı.



Ekonomide beklentilerin üzerinde gelen büyüme rakamlarının ardından yine beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamları ışığında TCMB'nin faiz kararı merakla bekleniyor.

Piyasa beklentisi ne kadar?

Ekonomist Ali Cenk Gözen, ''11 Eylül'de toplanacak PPK'da faiz indirimine yönelik beklentilerin 200 baz puana doğru çekildiğini izliyoruz.

TCMB temmuzda sürpriz sayılabilecek ölçüde 300 baz puan indirime giderek politika faizini yüzde 43’e çekmişti. Faiz koridoru da aynı ölçüde aşağı çekilerek asimetrik yapı korunmuştu. Şimdi gözler 11 Eylül’deki toplantıya çevrilmiş durumda. Piyasanın beklentisi 200 baz puanlık bir indirim yönünde.'' bilgisini paylaştı.



Yabancılar tahminlerini kaça çekti?



''Ağustos enflasyonu sonrası yabancı kurumlar patikalarını yeniden gözden geçirdi.'' diyen Ali Cenk Gözen,

''JP Morgan ve Morgan Stanley önceki 300 baz puanlık tahminlerini 200 baz puana çekti. Özellikle yerleşiklerin dövize yönelmesini engellemek için TCMB’nin manşet enflasyonun oldukça üzerinde bir faiz seviyesi tutmayı tercih edebileceği yorumları öne çıkıyor.

Barclays ise TCMB’nin gevşeme planına devam ederek 11 Eylül’de 250 baz puan indirim yapmasını bekliyor. Ancak aynı notta, siyasi gelişmelerin ve yatırımcı pozisyonlarındaki değişimin yakından izleneceği de hatırlatılıyor.'' mesajı verdi.