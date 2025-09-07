Türkiye, 2023/24 sezonunda 207 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm ihraç ederek 489 milyon dolar gelir sağlamıştı. 2024/25 sezonunda ise miktar yüzde 26 azaldı. Buna rağmen ihracat fiyatlarının dolar bazında yüzde 51 artması sayesinde gelir yüzde 12 yükseldi.

Tarihsel rekorlar ve önceki dönemler

Türkiye, en düşük ihracat miktarını 2013/14 sezonunda 184 bin 940 tonla yaşamıştı. En yüksek döviz girdisi ise 2012/13 sezonunda 535 milyon dolarla kaydedilmişti.

Bağcılık yatırımları ve iklim krizinin gölgesi

Manisa-Denizli-İzmir üçgeninde yapılan yatırımlarla 1 milyon 200 bin dönüm alanda üretim kapasitesine ulaşıldı. 330 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm üretimiyle 250-260 bin ton ihracat yapılabilecek seviyeye gelindi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, son üç yıldır iklim krizinin sert etkilerinin görüldüğünü vurguladı.

2025/26 sezonunda büyük risk

Işık, önümüzdeki sezon için rekoltenin uzun yıllar ortalamasının yüzde 40-50 altında kalacağının öngörüldüğünü belirtti.

“Üretimde dünya liderliğimizi kaybedebiliriz” diyen Işık, ihracat fiyatlarının İran, Hindistan ve Çin gibi ülkelere göre ton başına 1000 dolar daha pahalı hale geldiğini hatırlattı. Işık, sektörün yeni bir yol haritası ortaya koyması gerektiğini, sulama, ilaçlama ve örtü altı üretim gibi adımların şart olduğunu ifade etti.

İhracatta ilk sırayı yine İngiltere aldı

Türkiye, 2024/25 sezonunda toplamda 84 ülkeye çekirdeksiz kuru üzüm gönderdi. En çok ihracat yapılan ülkeler şöyle sıralandı:

İngiltere: 169,3 milyon dolar

Hollanda: 64,3 milyon dolar

İtalya: 51 milyon dolar

Almanya: 48 milyon dolar

Fransa: 33 milyon dolar

İspanya: 22,5 milyon dolar

Japonya: 17,3 milyon dolar

Avustralya: 16 milyon dolar

Kanada: 15 milyon dolar

Belçika: 14,9 milyon dolar

İlk 10 ülkeye toplam 451 milyon dolarlık ihracat yapılırken, diğer ülkelere 95 milyon dolarlık satış gerçekleştirildi.