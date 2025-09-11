Son Mühür- Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 40,5'e çekti.

Gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 46’dan yüzde 43,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41,5’ten yüzde 39’a indirildi.

Borsa İstanbul 10.700 sınırına dayandı...

Gün içinde alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0.97'lik yükselişle 10.689 puana kadar yükseldi.

TCMB'nin faiz indirim kararını ve borsaya etkisini değerlendiren A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Para politikası kurulu bugünkü toplantısında yüzde 43 olan politika faizini yüzde 40,5'a indirdi bu da 250 baz puan bir indirime tekabül ediyor.

Enflasyonda beklenen oranda bir geri çekilme gerçekleşmemesi sebebiyle indirimin sınırlı kalması bekleniyordu. Genel beklenti 200 baz puanı indirim olmakla beraber 250 baz puan beklentilerin bir miktar daha üzerinde bir indirime tekabül ediyor.

Tabi bu beklentilerin üzerinde olmasına rağmen piyasaların genelinde bir coşkuya yol açmadı.'' hatırlatmasında bulundu.



Bankacılık sektöründe hareketlilik vardı...



''Dünden beri bankalar bankacılık tarafında bir hareketlilik yaşanıyordu. Şimdilik bunu bir realizasyon fırsatı olarak kullandılar. Fakat önümüzdeki günlerden itibaren bir miktar bankacılık sektörünü yine olumlu yansımasını beklemek lazım.'' diyen Murat Bekar,

''Diğer taraftan mahkemeden CHP kongreleri ile ilgili gelen kararlar da piyasaların dikkatinde. Henüz endişe sona ermedi. Ayın 15’ine kadar bu endişenin sürmesi bekleniyor.

Yurt dışı da dikkatle takip ediliyor. Orada Fed’in önümüzdeki hafta ne kadar faizi indirimine gideceği yurt dışı borsalarında dikkatle izleniyor.

Borsa İstanbul tarafı bugünlerde haber odaklı kağıt bazında işlemler oluyor, fakat grafik anlamında çok pozitif bir yerde durmadığı için şimdilik çok güçlü olmadığını söylemek lazım. Endeksin tekrardan coşkulu günlerine geri dönebilmesi için 11.250 seviyesinin üzerinde günlük kapanışlar yapması gerekiyor.'' değerlendirmesinde bulundu.

