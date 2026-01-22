Son Mühür- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılına ilişkin faiz politikalarıyla ekonomi gündeminin merkezinde yer almayı sürdürüyor.

Para Politikası Kurulu’nun (PPK) aldığı kararlar, enflasyonla mücadelede sıkı duruşun kısa vadede korunacağına işaret ederken, piyasalar yeni dönemin yol haritasını faiz, döviz kuru ve beklentiler ekseninde yeniden okumaya başladı.

Para politikası ekonomik gidişatı nasıl etkileyecek?

TCMB’nin faiz adımları, yalnızca enflasyon hedeflemesiyle sınırlı kalmayarak döviz kuru dengesi, iç talebin seyri ve yatırım yönelimi üzerinde belirleyici bir rol oynuyor.

Özellikle para politikasındaki yön, ekonomik aktivitenin hızlanıp yavaşlamasında temel referans noktası olarak öne çıkıyor.

Politika faizinde atılan her adım; mevduat faizlerinden kredi maliyetlerine, şirketlerin finansman olanaklarından hanehalkı harcamalarına kadar geniş bir alanda etkisini gösteriyor.

Bu nedenle Merkez Bankası’nın kararları, piyasalar açısından sadece anlık fiyatlamalara değil, aynı zamanda orta vadeli beklentilerin şekillenmesine de yön veren güçlü bir mesaj niteliği taşıyor.

Ekonomistlerin faiz beklentileri nasıldı?

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ocak ayında politika faizinde indirime gideceğini öngörüyor.

Ankete göre 46 ekonomistin beklentisi, politika faizinin 150 baz puan düşürülerek yüzde 36,5 seviyesine çekilmesi yönünde şekillendi.

Katılımcıların dağılımına bakıldığında, 42 ekonomist 150 baz puanlık indirim öngörürken, 3 ekonomist faiz indiriminin 100 baz puanla sınırlı kalacağını, 1 ekonomist ise 200 baz puanlık bir adım atılacağını tahmin etti.

Öte yandan ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 28 seviyesinde oluştu.

Aralık ayında ne olmuştu?

TCMB, aralık ayındaki toplantısında politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38 seviyesine düşürmüştü.

Ocak ayı faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yılın ilk faiz kararını 100 baz puan indirerek yüzde 38'den yüzde 37'ye çekti.