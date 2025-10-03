Son Mühür- Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 3,23, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,52 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 26,59 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendiren Merkez Bankası'ndan emekli uzman Dr. Ayhan Bülent Toptaş,

''Eylül ayı enflasyonu beklentilerin üstünde geldi. Eylül ayı için genel olarak yüzde 2.5 civarında bir artış beklentisi vardı. Eylül ayının artış oranının yüzde 3.23 olarak gelmesi sürpriz oldu. Aslında eğitim harcamaları, kışın yaklaşmasının aylık enflasyonu yukarı çekmesi bekleniyordu ama bu kadar da değil.'' hatırlatmasında bulundu.

Bu seviyeden aşağı çekmek zor...



''Diğer yandan, bu gelişme ile 16 aydır düşmekte olan yıllık enflasyon ilk kez yükseldi ve yüzde 33.29 oldu. Aslında pek çok ekonomist için yüzde 30'lardan sonrası meçhul.'' diyen Toptaş,

''Bu seviyelerden sonra enflasyonu aşağı çekmek daha da zorlaşacak. Şimdilik, OVP'de 2026 için öngörülen yüzde 16'lık enflasyon hedefi biraz hayal gibi gözüküyor.'' vurgusunda bulundu.



TCMB politika faizinde indirime gider mi?



Dr. Ayhan Bülent Toptaş,

''TCMB bu gelişmeye önümüzdeki 23 Ekim tarihli PPK toplantısında politika faizini değiştirmeyerek karşılık verecektir. Bundan sonra enflasyonun daha aşağı seviyelere çekilmesi daha da zorlaşacak.'' mesajı verdi.