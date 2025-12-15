Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarındaki artışlar dikkate alındığında, beş aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak gerçekleşti. Bu veri, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammın büyük ölçüde netleşmesini sağladı. Nihai zam oranları, 3 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisiyle kesinlik kazanacak.

Memur Maaş Zammı Hesaplaması

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, toplu sözleşme ve enflasyon farkı üzerinden belirleniyor. 2026 yılının ilk yarısı için toplu sözleşme zammı yüzde 11 olarak uygulanacak. Kasım ayı itibarıyla oluşan yüzde 11,21'lik beş aylık enflasyon, memurlar için yüzde 5,91 oranında bir enflasyon farkı doğurdu.

Bu veriler ışığında, memur ve memur emeklileri için toplam kümülatif zam oranı yüzde 17,57 seviyesine ulaştı. Ayrıca, maaşlara 1.000 TL tutarındaki taban aylık artışının da yansıtılması planlanıyor. Hesaplamalara göre, şu an 43 bin 726 lira olan en düşük memur maaşının 60 bin 366 liraya, en düşük memur emeklisi maaşının ise 27 bin 651 liraya yükselmesi öngörülüyor.

SSK ve Bağ-Kur Emekli Zammı Oranları

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı doğrudan 6 aylık enflasyon verisine göre belirleniyor. Kasım ayı itibarıyla kesinleşen yüzde 11,21'lik beş aylık enflasyon farkı, bu gruptaki emeklilerin şimdiden hak ettiği zam oranını oluşturdu.

Mevcut verilerle yapılan hesaplamada, 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşının 18 bin 773 liraya çıkması bekleniyor. Ancak memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında oluşan yaklaşık 6,5 puanlık zam farkının, hükümet tarafından "refah payı" ile kapatılması seçeneği de masada bulunuyor. Kesin rakamlar Ocak ayı başında netleşecek.