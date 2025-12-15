Bankalar, SGK (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) emeklileri için taban promosyon tutarlarını güncellerken, otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve kredili mevduat hesabı kullanımı gibi ek koşullarla toplam ödemeyi artırma yoluna gitti. VakıfBank, Yapı Kredi ve Akbank gibi bankalar toplamda 30 bin TL'ye varan ödemeler vaat ederken, QNB Finansbank'ın sunduğu rakam 31 bin TL'ye kadar çıktı. Bu artışlar, nakit ihtiyacı olan emekliler için cazip bir fırsat oluştursa da, uzmanlar Ocak ayındaki maaş zammının beklenmesi gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlardan "Ocak Ayını Bekleyin" Çağrısı

Sosyal güvenlik uzmanları, emekli maaşlarına Ocak 2026'da yapılacak zammın promosyon tutarlarını doğrudan etkileyeceğine dikkat çekti. Bankalar, promosyon ödemelerini genellikle emekli maaşının girdiği "maaş aralığına" göre belirliyor. Ocak ayında enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile artacak olan maaşlar, birçok emeklinin bir üst maaş dilimine geçmesini sağlayabilir.

Maaşı artarak üst dilime geçen emekliler, bankaların belirlediği daha yüksek promosyon tutarlarından yararlanma hakkı kazanacak. Bu nedenle uzmanlar, taahhüt süresi dolan veya yeni emekli olan vatandaşların, acele ederek Aralık ayında başvuru yapmak yerine, zamlı maaşların netleşeceği Ocak ayını beklemelerinin daha avantajlı olabileceğini belirtti. Ayrıca, bankaların yeni yıl ile birlikte kampanya tutarlarını yeniden revize etme ihtimali de bulunuyor.

Bankaların Aralık 2025 Promosyon Teklifleri

Aralık ayı itibarıyla öne çıkan bazı banka promosyonları şu şekilde şekillendi:

QNB Finansbank: Standart promosyon ve ek koşullarla birlikte toplam 31.000 TL'ye varan ödeme.

Akbank: Nakit promosyon ve chip-para ödülleriyle toplamda 30.000 TL'ye ulaşan kampanya.

VakıfBank: Maaşa ek olarak Troy kart kullanımı gibi şartlarla 30.000 TL'ye varan toplam ödeme.

Yapı Kredi: Ek ödüller dahil edildiğinde 30.000 TL'ye kadar çıkan promosyon paketi.

ING: Otomatik fatura talimatı ve diğer eklerle 28.000 TL'ye varan nakit desteği.