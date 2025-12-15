Son Mühür- Geçtiğimiz hafta sonu sosyal medyaya düşen Sabancı Holding bünyesindeki Carrefoursa'yı A101 ve Anpagross'a satıyor iddiasının gündem olmasının ardından holdingten konuyla ilgili açıklama geldi.

Kamu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, söz konusu satış iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Somut, bağlayıcı bir karar yok...



Açıklamada, ''İlgili mecralarda yer alan CarrefourSA faaliyetlerinin bölünmesi ya da mağaza grupları bazında satışına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmadığı gibi Şirketimizin CarrefourSA hisselerinin elden çıkarılmasına dair almış olduğu somut, bağlayıcı veya kesinleşmiş bir karar da bulunmamaktadır.'' ifadelerine yer verildiği görüldü.

KAP'a gönderilen açıklama şöyle...

Sektörün yüzde 5'i...



Türkiye genelinde 76 ilde 1.250'den fazla mağazası bulunan Carrefoursa'nın sektördeki pazar payının yüzde 5'e kadar ulaştığı tahmin ediliyor.

