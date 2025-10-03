Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi beklentilerin üzerinde açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamları sonrası hızlı bir düşüşe geçti.

TÜİK'e göre enflasyon, eylülde aylık bazda yüzde 3,23, yıllık bazda yüzde 33,29 oldu.

Beklentiler 2.50 düzeyindeydi.

ENAG'a göreyse TÜFE Eylül ayında yüzde 3,79 artışla yıllık bazda yüzde 63.23 olarak gerçekleşti.

TÜİK, ÜFE'nin de aylık bazda yüzde 2.52, yıllık bazda yüzde 26.59 olduğunu duyurdu.



ENAG'la TÜİK ilk kez birbirine yakın...



Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, ENAG ve TÜİK'in açıkladığı Eylül ayı enflasyon rakamlarının birbirine yakın olduğuna dikkat çekerek,

''2025 yılı 9 aylık kümülatif enflasyonda ENAG ve TÜİK arasındaki fark 18,75 seviyesinde gerçekleşti.'' hatırlatmasında bulundu.



Babuşçu, ENAG'la TÜİK arasındaki yıllık rakamlarda farkın yıllıkta ise iki katına yakın olduğuna dikkat çekti.

Borsa İstanbul artıdan eksiye geçti...

Güne artıyla başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından eksiye düştü.

Haftanın son işlem gününe yüzde 0.31'lik yükselişle 11.116 puandan giriş yapan endeks yüzde 0.54 değer kaybıyla 11.019 puana kadar gerilemekten kurtulamadı.

