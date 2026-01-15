Son Mühür- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Londra ve New York’ta yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantılarda para politikasının mevcut görünümüne ve beklentilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sunumlarda, enflasyonla mücadelede izlenen sıkı duruşun süreceği mesajı öne çıktı.

Dezenflasyon sürecinde ana eğilim vurgusu

Karahan, enflasyondaki gerilemenin yalnızca manşet göstergelerle sınırlı kalmadığını belirterek, ana eğilimdeki düşüşün belirginleştiğini ifade etti. Bu iyileşmenin genel fiyatlama davranışlarına yayıldığını dile getiren Karahan, dezenflasyon sürecinin daha geniş bir tabana oturduğunu kaydetti.

Beklentilerdeki iyileşme öne çıkıyor

Sunumlarda, reel sektör ve hanehalkı enflasyon beklentilerinde gözlenen düzelmenin, fiyatlama disiplinini desteklediğine dikkat çekildi. Karahan, beklentiler kanalındaki iyileşmenin para politikasının etkinliğini artıran unsurlar arasında yer aldığını belirtti.

Büyüme dirençli, göstergeler karışık

Ekonomik faaliyete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karahan, büyümenin genel olarak dirençli bir görünüm sergilediğini söyledi. Ancak bazı faaliyet göstergelerinin farklı sinyaller verdiğini vurgulayan Karahan, bu tablonun para politikasında temkinli ve veri odaklı bir yaklaşımı gerekli kıldığını ifade etti.

Kısa vadede enflasyonda dalgalanma olasılığı

Merkez Bankası Başkanı, önümüzdeki iki aylık dönemde enflasyonda dalgalanma yaşanabileceğine işaret etti. Buna karşın, hizmet enflasyonundaki katılığın azalmasının 2026 yılında dezenflasyon sürecini destekleyen temel unsurlardan biri olacağını belirterek orta vadeli görünümde iyimser bir çerçeve çizdi.

Sıkı para politikası mesajı net

Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Bu politikanın talep, döviz kuru ve beklentiler kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceği ifade edildi.

Faiz kararlarında veri odaklı yaklaşım

Politika faizine ilişkin adımların; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve enflasyon beklentileri dikkate alınarak belirleneceğini söyleyen Karahan, faiz kararlarının toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir çerçevede alınacağını aktardı. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin şekilde sapması durumunda ise para politikası duruşunun ilave sıkılaştırma yönünde güncellenebileceği mesajı verildi.