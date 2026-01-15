Son Mühür - Ünlü isimlere yönelik sürdürülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında voleybolcu Derya Çayırgan’ın da bulunduğu, diğer şüphelilerin ise uyuşturucu satışıyla bağlantılı kişiler olduğu belirtildi.

Soruşturma çerçevesinde tutuklanan Rabia Karaca, voleybolcu Derya Çayırgan’ın İBB’nin tutuklu eski başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sevgilisi olduğunu itiraf ettiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"İmamoğlu kendisine bakar, ödemelerini bir şekilde ulaştırırdı. Fatih Keleş, Derya Çayırgan'ı daha iyi tanır. Ben de Murat Gülibrahimoğlu'nun sevgilisiydim o zaman".

Derya Çayırgan kimdir?