Son Mühür - Ünlü isimlere yönelik sürdürülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.
13 Şüpheli gözaltına alındı
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında voleybolcu Derya Çayırgan’ın da bulunduğu, diğer şüphelilerin ise uyuşturucu satışıyla bağlantılı kişiler olduğu belirtildi.
İfadesinde İmamoğlu'nun sevgilisi olduğu iddia edilmişti
Soruşturma çerçevesinde tutuklanan Rabia Karaca, voleybolcu Derya Çayırgan’ın İBB’nin tutuklu eski başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sevgilisi olduğunu itiraf ettiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:
"İmamoğlu kendisine bakar, ödemelerini bir şekilde ulaştırırdı. Fatih Keleş, Derya Çayırgan'ı daha iyi tanır. Ben de Murat Gülibrahimoğlu'nun sevgilisiydim o zaman".
Derya Çayırgan kimdir?
Derya Çayırgan, Türk voleybolunun öne çıkan libero oyuncuları arasında yer alıyor ve uzun yıllardır Sultanlar Ligi’nde mücadele ediyor. 9 Ekim 1987’de İstanbul’da dünyaya gelen Çayırgan, voleybola küçük yaşlarda başladı ve profesyonel kariyerine 2005 yılında adım attı. 2025 yılı itibarıyla 37 yaşında olan deneyimli sporcu, sahadaki istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Voleybol serüvenine İstanbul’daki Yeşilyurt Spor Kulübü altyapısında başlayan Çayırgan, burada aldığı eğitimin ardından çeşitli kulüplerde forma giydi ve zamanla Türk voleybolunun önemli libero isimlerinden biri olarak tanındı.