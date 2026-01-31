Son Mühür / İzmir'in en büyük yatırımlarından Buca Metrosu için çalışmalar son sürat devam ediyor. Belediyenin kendi öz kaynaklarıyla yürüttüğü metronun tünel kazılarının tamamlandığı; projede ilerleme oranının yüzde 47'ye ulaştığı açıklanmıştı. Hattın Fuar İzmir yönünde uzatılması için de hazırlıklar başlatılırken, konuyla ilgili Buca'dan yeni bir adım geldi. Buca Belediye Meclisi’nde, belediyenin kullanımında bulunan toplam 39 bin 660 metrekarelik taşınmazın, İzmir Hafif Raylı Sistemi 5. Aşama Üçyol–Buca Hattı yapım çalışmaları kapsamında geçici süreyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) tahsis edilmesine ilişkin önerge görüşülecek.

10 yıllığına kiralanmıştı

TCDD ile Buca Belediyesi arasında 30 Kasım 2022 tarihinde imzalanan protokol doğrultusunda; 471,30 metrekare kapalı alan ile 39 bin 188,70 metrekare açık alandan oluşan taşınmaz, rekreasyon alanı, kafe, büfe, yeşil alan ve çocuk oyun alanı olarak kullanılmak üzere 10 yıllığına Buca Belediyesi’ne kiralanmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen yazılarda, Üçyol–Buca Metro Hattı yapım işi kapsamında, Buca İlçesi sınırları içinde ve 574 ada 6 parselde yer alan, belediye kullanımındaki alanlara yapım faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla geçici süreyle ihtiyaç duyulduğu bildirildi. 12 Ocak 2026 tarihli yazıda, söz konusu alanlarda gerçekleştirilen yapım ihalesine ilişkin geçici kabul işlemlerinin tamamlandığı, kesin kabul sürecine ait teminat süresinin ise devam ettiği belirtildi. Alanın, yapım işinin tamamlanmasının ardından teslim alındığı tarihteki fonksiyonel, fiziksel ve teknik nitelikleri korunarak, altyapı, üstyapı, peyzaj unsurları, kent mobilyaları ve tesisatları kapsayacak şekilde düzenlenecek iade tutanağı ile teslim edileceği ifade edildi.

Alan bedelini de İBB ödeyecek

Alanların kullanım süresince veya iş bitiminde oluşabilecek her türlü maddi zarar, altyapı ve üstyapı eksiklikleri ile teslim ve iade durumu arasındaki farkların İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından giderileceği, bu kapsamda herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın sorumluluğun İBB’ye ait olduğu bildirildi. İnşaat süresince kullanılacak alanların bedelinin ise TCDD ile yapılacak protokol kapsamında İBB tarafından ödeneceği kaydedildi.

Bu çerçevede, belediyenin tasarrufunda bulunan yaklaşık 2 bin 127 metrekarelik alanın TCDD’ye ait olması nedeniyle kira bedelinin İBB tarafından karşılanması şartıyla, ayrıca kamuya terkli olması sebebiyle belediye tasarrufunda bulunan yaklaşık 4 bin 910 metrekarelik alanın da iş bitim süresi boyunca İBB’ye tahsis edilmesi için, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi uyarınca meclisten karar alınması isteniyor.