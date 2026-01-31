Son Mühür/Merve Turan- Torbalı Belediyesi Ocak Ayı Meclisi’nde alınan ve İzmir’de ilk olma özelliği taşıyan karar doğrultusunda, Zabıta Müdürlüğü’ne halk sağlığını tehdit eden işletmeler hakkında kapatma yetkisi verilmişti. Söz konusu yetkinin ardından Torbalı Zabıtası, ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırarak uygulamayı sahada hayata geçirdi.

İki süpermarket 3 günlüğüne mühürlendi

Yapılan denetimlerde, Torbalı’da faaliyet gösteren iki ayrı süpermarkette son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışta olduğu belirlendi. Halk sağlığını riske atan durumun tespit edilmesi üzerine zabıta ekipleri, ilgili işletmeler hakkında işlem yaparak her iki süpermarketi 3 gün süreyle mühürledi. Marketlerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

Benzer ihlaller daha önce de tespit edilmişti

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde ilçe genelinde gerçekleştirilen kontrollerde iki farklı süpermarketin daha aynı gerekçeyle 3 gün süreyle kapatıldığı öğrenildi. Belediyeden yapılan değerlendirmede, denetimlerin düzenli ve kapsamlı şekilde sürdürüleceği ifade edildi.

Başkan Demir: “Halk sağlığı bizim önceliğimiz”

Konuya ilişkin açıklama yapan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, halk sağlığının belediye açısından temel bir hassasiyet olduğunu vurguladı. Başkan Demir, denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirterek, vatandaşların sağlığını tehlikeye atan hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyeceğini dile getirdi.

Denetimler ilçe genelinde sürecek

Torbalı Belediyesi yetkilileri, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin ilçe genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini, mevzuata aykırı faaliyet tespit edilen işletmeler hakkında gerekli yaptırımların uygulanmaya devam edeceğini bildirdi.