Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), İzmir’in kent içi ulaşımının belkemiğini oluşturan İZBAN A.Ş.ın mali yapısını güçlendirmek amacıyla sermaye artırımı kapsamında önemli bir adım attı. TCDD, kendi payına düşen 500 milyon TL’lik tutarın 1/4’üne karşılık gelen 125 milyon TL’yi ilk aşamada 2 Eylül 2025 tarihinde İZBAN’ın hesabına yatırdı. Geri kalan tutar ise şirket genel kurulunda belirtilen tarihlere göre İZBAN ‘ın hesabına aktarılacak.

Bu ödeme ile birlikte TCDD, yalnızca mali katkı sunmakla kalmadı; aynı zamanda İzmir’in toplu taşıma sistemine olan güçlü desteğini de bir kez daha ortaya koydu. Sağlanan bu kaynak, işletmenin sürdürülebilir mali yapısına katkı sağlayacak, bakım-onarım ve yatırım faaliyetlerini hızlandıracak.

Bu adım, yalnızca finansal bir destek değil, aynı zamanda TCDD’nin kent içi toplu taşımaya verdiği güçlü katkının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. TCDD’nin sağladığı sermaye desteğiyle birlikte, İzmir’de toplu taşımanın daha güvenli, düzenli ve konforlu bir şekilde sürdürülmesi, yolculara hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve yeni yatırımların hız kazanması hedefleniyor.

İZBAN, kuzeyden güneye 136 kilometrelik hat üzerinde günde yüz binlerce yolcu taşıyarak İzmir trafiğini ciddi oranda rahatlatıyor. TCDD’nin katkısıyla güçlenen bu sistem, özel araç kullanımının azalmasına, şehir içi trafik yoğunluğunun düşmesine ve çevresel açıdan daha sürdürülebilir bir ulaşım yapısının oluşmasına da önemli katkı sağlıyor.

Türkiye genelinde demiryolu ulaşımını geliştirme vizyonunun bir parçası olan bu destek, İzmir için stratejik bir önem taşıyor. TCDD, ortaklık yapısındaki etkin rolünü sürdürerek önümüzdeki dönemde de kent içi raylı sistemlerin geliştirilmesine, modern vagon yatırımlarına ve yolculara daha kaliteli hizmet sunulmasına katkılarını artırarak devam edecek.