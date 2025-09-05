Son Mühür/Gamze Eskiköy- Karabağlar Belediyesi’nin CHP’li ve AKP’li meclis üyeleri, İzmir 6. İdare Mahkemesi’nin kararına dayanarak 2025 yılı katı atık bedellerinin durdurulmasını içeren önergenin meclis gündemine alınmasını talep etmişti.

Başkan Helil Kınay’ın önergeyi gündeme taşıyacağı yönünde söz verdiği iddia edilmiş, ancak Eylül ayı meclis toplantısında bu madde yer almayınca kriz patlak verdi.

Meclis toplanamadı

Önergenin gündemde yer almaması üzerine CHP’li ve AKP’li meclis üyeleri toplantıya katılmadı. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle Başkan Kınay, meclis oturumunu ertelemek zorunda kalmıştı

Önerge komisyonlarda

Meclisin toplanamamasının ardından Başkan Kınay, lgili önergeyi gündeme aldı. Katı atık bedelinin durdurulmasına ilişkin önerge, Plan ve Bütçe, Esnaf ve Pazaryerleri ile Hukuk Komisyonlarında görüşülerek meclise sunuldu.

Pazarcılar için kritik karar

Önergenin kabul edilmesi halinde pazarcılardan “2025 yılı tarifesiyle” katı atık bedeli toplanması geçici olarak durdurulacak. Mahkemenin vereceği karara göre söz konusu bedelin yeniden değerlendirilmesi planlanıyor.

İlgili önerge şu ifadelerle meclis gündemine taşındı:

“İzmir 6. İdare Mahkemesinde görülen 2025/388 E. sayılı dava sonuçlanıncaya kadar pazarcı esnafından 2025 yılı katı atık bedeli toplama ve bertaraf tahsilâtının Belediyemizin geriye dönük toplu tahsilât hakkı saklı kalmak kaydıyla şartlı şekilde geçici olarak durdurulması ve yargı kararı doğrultusunda gerekli değerlendirme ve revizyonların yeniden yapılması hk. (Plan ve Bütçe – Esnaf ve Pazaryerleri – Hukuk Komisyonu)”