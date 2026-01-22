Son Mühür- TCDD Taşımacılık A.Ş. İzmir Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Halkapınar Lokomotif Bakım ve Atölye Müdürlüğü’nde görevli mühendislerin, mesleki sorumluluklarını yerine getirdikleri için sistematik bir baskı süreciyle karşı karşıya kaldıkları iddia edildi. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) İzmir Şube Başkanı Erdal Akyol tarafından yapılan açıklamada, teknik donanımlarıyla tanınan mühendislerin, lokomotif bakım süreçlerindeki eksikliklere "şerh" koydukları gerekçesiyle disiplin soruşturmaları ve sicil bozma uygulamalarıyla yıldırılmaya çalışıldığı vurgulandı.

Mesleki sorumluluk ve kamu zararı

Halkapınar’daki atölyelerde özel firmalar aracılığıyla yürütülen bakım faaliyetlerini denetleyen mühendisler, gördükleri teknik noksanlıklara şerh koyarak kamu yararını gözetme görevini yerine getiriyor. Ancak BTS İzmir Şubesi'nin verilerine göre, bu şerhlerin ardından mühendisler hakkında peş peşe soruşturmalar açılmakta ve disiplin cezalarıyla mesleki kariyerleri bilinçli olarak hedef alınmaktadır. Mühendisler için bir hak ve hukuki güvence olan şerh koyma yetkisinin cezalandırılması, kurum içindeki denetim mekanizmalarını fiilen ortadan kaldırma riskini beraberinde getiriyor.

Denetimsiz bakım süreçleri ve vatandaş mağduriyeti

Mühendisler üzerindeki bu baskıların sadece çalışanları değil, doğrudan kamu güvenliğini ve hizmet kalitesini etkilediği belirtiliyor. Denetimin baskı yoluyla işlevsiz hale getirilmesi, lokomotif bakım süreçlerinin kontrolsüzleşmesine ve dolayısıyla arızalı araçların sefere çıkma ihtimaline yol açıyor. Bu durumun trenlerin yolda kalmasıyla sonuçlanarak vatandaşları mağdur ettiği, daha da önemlisi ciddi kaza risklerine davetiye çıkardığı uyarısında bulunuluyor. Kurumun mali ve hukuki bir risk sarmalına sokulduğu bu süreçte, "Şerhlerin engellenmesi kimin çıkarınadır?" sorusu gündemin merkezine oturdu.

Şok iddia: Denetleyen ve firma sahibi aynı kişi mi?

BTS İzmir Şube Başkanı Erdal Akyol, kurum koridorlarında konuşulan sarsıcı bir iddiayı da kamuoyuyla paylaştı. İddiaya göre, bakımları yapan özel firmanın asıl sahibinin, aynı zamanda kurum içerisinde lokomotif bakımlarını denetleyen Araç Bakım Servisi'nde çalışan bir personel olduğu öne sürülüyor. Daha da vahimi, firmanın eksik işlerine şerh koyan mühendislerin soruşturmalarını yürütmek üzere, söz konusu firmanın sahibi olduğu iddia edilen kişinin "muhakkik" olarak atandığı iddiaları yargılama ve denetim sürecinin tarafsızlığına gölge düşürüyor.

Kamu güvenliği ve şeffaflık çağrısı

Eğer bu iddialar gerçeklik payı taşıyorsa, TCDD bünyesindeki denetim sisteminin ve kamu güvenliğinin ağır bir darbe aldığı ifade edildi. Mühendisleri susturmaya yönelik soruşturma baskısının kamu hizmetini felç edeceğine dikkat çeken sendika yönetimi, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ilan etti. Açıklamada, teknik elemanları baskı altına alan anlayış yerine, kamu zararına sebebiyet veren ilişkiler ağının bir an önce aydınlatılması gerektiği çağrısında bulunuldu.

