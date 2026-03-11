Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi, son iki yıllık süreçte hayata geçirdiği projelerle kentin sağlık altyapısını koruyucu hizmetlerden ileri seviye tedavi imkanlarına kadar geniş bir yelpazede yeniden yapılandırdı. “Sağlıklı yurttaş, sağlıklı kent” vizyonunu merkeze alan yerel yönetim; sadece hastalıkları tedavi etmeyi değil, aynı zamanda bireyleri eğiterek ve sosyal destek ağlarını güçlendirerek hastalıkların oluşmasını engellemeyi hedefleyen bir strateji izliyor. Bu yeni nesil belediyecilik anlayışı sayesinde, erken çocukluk döneminden yaşlılık evresine kadar her yaştan İzmirli, modern tıbbın ve sosyal danışmanlığın sunduğu olanaklardan ücretsiz bir şekilde yararlanma şansı buluyor.

Toplum sağlığında bilinç seferberliği ve ilkyardım hamlesi

Sağlıklı yaşam kültürünü kentin kılcal damarlarına kadar yaymayı amaçlayan belediye, son iki yılda gerçekleştirdiği 3 binden fazla eğitim programıyla dev bir farkındalık hareketi başlattı. Koruyucu sağlıktan ağız ve diş sağlığına kadar uzanan bu seminerlere 122 binin üzerinde vatandaş katılım sağlarken, yaklaşık 10 bin kişiye doğrudan ağız bakımı taraması yapıldı. Olası afet ve acil durumlarda yaşam kurtaracak müdahale becerisini topluma kazandırmak isteyen belediye, 585 farklı oturumda 8 bin 500 kişiye uygulamalı ilkyardım eğitimi vererek İzmir’in "yaşam destek" kapasitesini artırdı.

Gelecek nesiller için "İzmir95" ve yaş alan çınarlar için eğitim fırsatı

Nesiller arası bir sağlık döngüsü kurmayı hedefleyen yerel yönetim, "İzmir95" projesiyle bebek gelişimini ve ebeveyn rehberliğini ev ziyaretleriyle destekleyerek 15 bin aileye ulaştı. Yaşlılık dönemini ise bir kenara çekilme değil, aktif bir öğrenme süreci olarak kurgulayan belediye, 3. Yaş Üniversitesi ile 60 yaş üstü vatandaşların zihinsel ve sosyal dünyasını canlı tutuyor. Bin aktif üyeye sahip Sağlıklı Yaş Alma ve Alzheimer-Demans merkezleri ise yaşlı bireylerin yaşam kalitesini yükseltirken, İleri Yaş Eylem Planı ile yaşlı yoksulluğuyla mücadele ve konforlu yaşlanma konularında somut adımlar atılıyor.

İZSEM ve kimliksiz test hizmetiyle sosyal belediyecilik

2025 yılında faaliyete geçen Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, beş farklı noktada hizmet veren İzmir Sağlık ve Esenlik Merkezleri (İZSEM), bütüncül sağlık hizmetini halkın ayağına götürdü. Psikolojik destekten diyetisyen danışmanlığına, fizyoterapiden diyabet farkındalığına kadar geniş bir hizmet skalası sunan merkezlerde, özellikle çocuk ve yetişkinlere yönelik ücretsiz psikoterapi seansları yoğun ilgi gördü. Öte yandan, toplum sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıklara karşı açılan Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi; HIV, Hepatit ve sifiliz gibi hastalıklar için kimlik bilgisi talep etmeden anonim ve ücretsiz test imkanı sunarak koruyucu hekimlikte çığır açtı.

Kadın sağlığı ve çocuklara sensör desteği

Belediyenin sağlık vizyonunda kadınlar ve çocuklar özel bir koruma kalkanı altına alındı. 18-26 yaş arasındaki ihtiyaç sahibi kadınlara 3 doz HPV aşısı uygulanarak rahim ağzı kanserine karşı hayati bir önlem alındı. Ayrıca Tip 1 diyabet tanısı konmuş anaokulu ve ilkokul öğrencilerine, şeker ölçümlerini canları yanmadan yapabilmelerini sağlayan sensörlü cihazların temin edilmesi, çocukların okul hayatındaki konforunu artırdı. Kadın Sağlığı Programları çerçevesinde ise binden fazla kadına eğitim verilirken, yüzlerce bireysel danışmanlık hizmetiyle kadınların sağlık konusundaki farkındalığı güçlendirildi.

Eşrefpaşa Hastanesi’nde modernizasyon ve evde bakım mucizesi

Kentin yüz yıllık şifa kapısı Eşrefpaşa Hastanesi, son iki yılda 714 bin poliklinik hizmeti ve binlerce başarılı ameliyatla İzmir’in sağlık yükünü sırtladı. Yeni kurulan ambulans filosu, Gebe Okulu ve Sigarayı Bırakma Polikliniği gibi yenilikçi birimlerle hizmet kapasitesini artıran hastane, "Güvenli Ev, Sağlıklı Yaşam" projesiyle de ev kazalarını önlemeye odaklandı. Evde bakım hizmetleri kapsamında ise 30 binden fazla tıbbi müdahalenin yanı sıra kuaförden temizliğe, teknik tamirattan sosyal incelemeye kadar on binlerce ziyaret gerçekleştirilerek, hastaneye gidemeyen vatandaşların tüm ihtiyaçları kapılarında çözüme kavuşturuldu.

Dev yatırım: Yeni ek bina ile kapasite artışı

Sağlık hizmetlerini bir adım öteye taşıyacak olan 549 milyon liralık dev yatırımda ise sona yaklaşıldı. Yüzde 50’si tamamlanan Eşrefpaşa Hastanesi ek hizmet binasının bu yıl içinde kapılarını açması planlanıyor. Yeni binada yer alacak olan modern ameliyathaneler, ileri seviye yoğun bakım üniteleri, yenidoğan birimi ve doğumhaneler ile İzmir’in kamu sağlığı kapasitesi ciddi oranda artacak. Belediye ayrıca kendi personelinin güvenliğini de ihmal etmeyerek, binlerce çalışanına düzenli iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vererek güvenli çalışma ortamlarını denetim altında tutmaya devam ediyor.

